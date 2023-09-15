Россия вернула родным мальчика, попавшего на Украине в детдом

Глава Минтруда Херсонщины — об истории воссоединения маленькой и большой семей

15 сентября 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Жители Херсонщины переходят на российское социальное обеспечение Фото: Таисия Воронцова © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Россия, которую Киев и Запад обвиняют в краже украинских детей, вернула в родную семью 9-летнего мальчика, который еще до начала спецоперации попал в детский дом. Об этом в интервью URA.RU рассказала и. о. министра труда и социальной политики ВГА Херсонской области Алла Бархатнова. Воссоединение маленькой семьи стало возможным лишь после воссоединения Херсонщины с большой семьей — с Россией. Какие в целом социальные гарантии обеспечивают власти РФ жителям региона — в материале URA.RU. — С момента присоединения Херсонщины к России прошел год. Какие истории людей, произошедшие за это время, вам запомнились больше всего? Вопросам семьи и детей в Херсонской области уделяют повышенное внимание Фото: Илья Московец © URA.RU — К нам недавно приезжала [детский омбудсмен] Мария Львова-Белова. При ее участии нам удалось воссоединить разорванную семью. Еще в 2021 году, до начала СВО, при Украине, в Херсоне мальчик Никита (15 ноября ему исполнится 10 лет) был изъят у матери. Мать вела асоциальный образ жизни и не следила за ним. Никиту поместили в детский дом-интернат города Алешки, а после начала СВО мальчик оказался в эвакуации в Скадовске (Каховский район Херсонщины), где находился на государственном попечении. Нашли его бабушку. Недавно она приехала из Польши. При помощи Марии Львовой-Беловой и ее команды семья воссоединилась. Непосредственную помощь оказали сотрудники Алешкинского дома-интерната, в частности, директор учреждения Виталий Сук. Это была крайне трогательная история. — Какие задачи вам пришлось решать в первую очередь после воссоединения с Россией? Сотрудники херсонского Минтруда активно включились в работу с жителями в соответствии с российскими стандартами Фото: Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Херсонской области — В самом начале, конечно, было тяжело — министерство пришлось собирать оперативно. Тогда мы испытывали жесткий кадровый голод, но ситуацию удалось выправить. Солидная доля действующих сотрудников министерства работает с первых дней, а многие из них — пережившие эвакуацию жители города Херсона. Эвакуация стала для них серьезным испытанием, но тем не менее все они продолжают работать на благо собственного народа. — Были при этом проблемы? — Конечно, и одной из самых серьезных проблем стало отсутствие баз данных. Уходя из Херсона, Украина просто уничтожила все сведения о пенсионерах, инвалидах, детях-сиротах. Нам пришлось по крупицам собирать все с нуля. — Какие выплаты полагаются сегодня жителям Херсонщины? Пенсионеры в Херсонской области получают положенные российские выплаты Фото: Сергей Русанов © URA.RU — Выплат у нас достаточно много — порядка 20 различных видов пособий, как федеральных, так и региональных. Самый большой объем выплат идет тем, кто пострадал в чрезвычайной ситуации — после подрыва Каховской ГЭС. Мы ежемесячно выплачиваем пособия детям-инвалидам, инвалидам по общему заболеванию, осуществляем выплаты по уходу за ними. Не забываем о детях — все положенные выплаты они получают. Для ребят в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся очно, предусмотрены выплаты в размере 4 тысяч рублей ежемесячно. Ежемесячные выплаты также получают одинокие отцы или матери, дети под опекой и попечительством. Это не говоря о пенсиях по старости и надбавках участникам Великой Отечественной войны. — Единовременные пособия выплачиваются? — Да, у нас целый пакет единовременных выплат. Жителям зоны эвакуации (правобережной части Херсонской области, включая город Херсон, и 15-километровой зоны вдоль Днепра на левом берегу, — URA.RU) полагаются выплаты в размере 100 тысяч рублей. Есть единовременные выплаты по беременности и при рождении ребенка. — Какие выплаты на территории Херсонской области были введены впервые? Пострадавшим от подрыва ВСУ Каховской ГЭС оказана помощь за счет государства Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU — Мы впервые ввели детские пособия в размере 4 тысяч рублей. Они выплачиваются вне зависимости от материального состояния семьи и количества детей. Появились специальные пособия для граждан, которые пострадали из-за ЧС. В первую очередь это касается пострадавших в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, и тех, чье имущество и жилье пострадало от боевых действий. Наши жители сталкиваются с последствиями боевых действий не только в 15-километровой зоне, куда достает ствольная артиллерия ВСУ. Хаймарсы бьют по Скадовску, Чаплынке, украинские крылатые ракеты с недавних пор долетают до Новоалексеевки, Рыково и Геническа. В Геническе у нас уже два разрушенных частных дома. Их владельцам будем оказывать помощь. — Какая выплата предусмотрена за потерянное имущество и недвижимость? — Выплата за ущерб имуществу составляет 50 или 100 тысяч рублей. Степень ущерба определяет комиссия при муниципалитетах. Право на получение пособия на восстановления жилья и размер выплаты определяют комиссии при администрациях муниципалитетов. — Полагается ли компенсация за ранение, или выплата родственникам погибшего мирного жителя? Статья по теме Глава Автодора ДНР: новые дороги в Донбассе не строились с 90-х — Конечно. Министерством труда утверждена выплата родственникам за погибшего члена семьи, в том числе из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС, в размере 1 миллиона рублей. За причиненный ущерб здоровью у нас тоже идет выплата — 200 тысяч рублей при условии легкого вреда и 400 тысяч — за средний и тяжелый урон. — Что впереди? Много остается работы? — Все региональные выплаты будут постепенно замещаться федеральными. Сейчас мы индексируем пенсии, люди активно оформляют и переоформляют документы. Социальная обстановка в регионе выравнивается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия, которую Киев и Запад обвиняют в краже украинских детей, вернула в родную семью 9-летнего мальчика, который еще до начала спецоперации попал в детский дом. Об этом в интервью URA.RU рассказала и. о. министра труда и социальной политики ВГА Херсонской области Алла Бархатнова. Воссоединение маленькой семьи стало возможным лишь после воссоединения Херсонщины с большой семьей — с Россией. Какие в целом социальные гарантии обеспечивают власти РФ жителям региона — в материале URA.RU. — С момента присоединения Херсонщины к России прошел год. Какие истории людей, произошедшие за это время, вам запомнились больше всего? — К нам недавно приезжала [детский омбудсмен] Мария Львова-Белова. При ее участии нам удалось воссоединить разорванную семью. Еще в 2021 году, до начала СВО, при Украине, в Херсоне мальчик Никита (15 ноября ему исполнится 10 лет) был изъят у матери. Мать вела асоциальный образ жизни и не следила за ним. Никиту поместили в детский дом-интернат города Алешки, а после начала СВО мальчик оказался в эвакуации в Скадовске (Каховский район Херсонщины), где находился на государственном попечении. Нашли его бабушку. Недавно она приехала из Польши. При помощи Марии Львовой-Беловой и ее команды семья воссоединилась. Непосредственную помощь оказали сотрудники Алешкинского дома-интерната, в частности, директор учреждения Виталий Сук. Это была крайне трогательная история. — Какие задачи вам пришлось решать в первую очередь после воссоединения с Россией? — В самом начале, конечно, было тяжело — министерство пришлось собирать оперативно. Тогда мы испытывали жесткий кадровый голод, но ситуацию удалось выправить. Солидная доля действующих сотрудников министерства работает с первых дней, а многие из них — пережившие эвакуацию жители города Херсона. Эвакуация стала для них серьезным испытанием, но тем не менее все они продолжают работать на благо собственного народа. — Были при этом проблемы? — Конечно, и одной из самых серьезных проблем стало отсутствие баз данных. Уходя из Херсона, Украина просто уничтожила все сведения о пенсионерах, инвалидах, детях-сиротах. Нам пришлось по крупицам собирать все с нуля. — Какие выплаты полагаются сегодня жителям Херсонщины? — Выплат у нас достаточно много — порядка 20 различных видов пособий, как федеральных, так и региональных. Самый большой объем выплат идет тем, кто пострадал в чрезвычайной ситуации — после подрыва Каховской ГЭС. Мы ежемесячно выплачиваем пособия детям-инвалидам, инвалидам по общему заболеванию, осуществляем выплаты по уходу за ними. Не забываем о детях — все положенные выплаты они получают. Для ребят в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся очно, предусмотрены выплаты в размере 4 тысяч рублей ежемесячно. Ежемесячные выплаты также получают одинокие отцы или матери, дети под опекой и попечительством. Это не говоря о пенсиях по старости и надбавках участникам Великой Отечественной войны. — Единовременные пособия выплачиваются? — Да, у нас целый пакет единовременных выплат. Жителям зоны эвакуации (правобережной части Херсонской области, включая город Херсон, и 15-километровой зоны вдоль Днепра на левом берегу, — URA.RU) полагаются выплаты в размере 100 тысяч рублей. Есть единовременные выплаты по беременности и при рождении ребенка. — Какие выплаты на территории Херсонской области были введены впервые? — Мы впервые ввели детские пособия в размере 4 тысяч рублей. Они выплачиваются вне зависимости от материального состояния семьи и количества детей. Появились специальные пособия для граждан, которые пострадали из-за ЧС. В первую очередь это касается пострадавших в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, и тех, чье имущество и жилье пострадало от боевых действий. Наши жители сталкиваются с последствиями боевых действий не только в 15-километровой зоне, куда достает ствольная артиллерия ВСУ. Хаймарсы бьют по Скадовску, Чаплынке, украинские крылатые ракеты с недавних пор долетают до Новоалексеевки, Рыково и Геническа. В Геническе у нас уже два разрушенных частных дома. Их владельцам будем оказывать помощь. — Какая выплата предусмотрена за потерянное имущество и недвижимость? — Выплата за ущерб имуществу составляет 50 или 100 тысяч рублей. Степень ущерба определяет комиссия при муниципалитетах. Право на получение пособия на восстановления жилья и размер выплаты определяют комиссии при администрациях муниципалитетов. — Полагается ли компенсация за ранение, или выплата родственникам погибшего мирного жителя? — Конечно. Министерством труда утверждена выплата родственникам за погибшего члена семьи, в том числе из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС, в размере 1 миллиона рублей. За причиненный ущерб здоровью у нас тоже идет выплата — 200 тысяч рублей при условии легкого вреда и 400 тысяч — за средний и тяжелый урон. — Что впереди? Много остается работы? — Все региональные выплаты будут постепенно замещаться федеральными. Сейчас мы индексируем пенсии, люди активно оформляют и переоформляют документы. Социальная обстановка в регионе выравнивается.