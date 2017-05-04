Пассажиров сняли с рейса «Уральских авиалиний» из-за нехватки мест

21:30 04 мая 2017 0

Если верить онлайн-табло Кольцово, 4 мая компания использовала самолет с меньшим количеством мест Фото: Александр Мамаев © URA.RU

11 пассажиров сняли с рейса «Уральских авиалиний» из Домодедово в Екатеринбург, 4 мая, из-за нехватки мест, сообщили «URA.RU» очевидцы.

«У „Уральских авиалиний“ 11 человек не смогли попасть на рейс 267 из-за замены борта и остались в Москве», — сообщил «URA.RU» читатель.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет авиакомпании вылетел в Екатеринбург без задержки и сейчас находится в воздухе. Ожидается, что он прибудет в уральскую столицу на 20 минут раньше, чем планировалось — в 21:45. При этом 4 мая авиакомпания использовала для рейса борт Airbus A319, а 3 мая — A320. Если верить открытым источникам, A319 — это укороченная модификация A320, в которой количество пассажирских кресел уменьшено на два ряда.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» нашему агентству опровергли информацию о снятии пассажиров с рейса.

В апреле сотрудники «Уральских авиалиний» не пустили часть пассажиров на самолет до Сочи, который прибыл в Кольцово взамен неисправного судна. Как рассказали «URA.RU» очевидцы, новый борт оказался меньше предыдущего.