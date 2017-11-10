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10 ноября 2017
22:41  10 ноября 2017 0

Спасатели покинули Шпицберген. Тюменцев из разбившегося Ми-8 так и не нашли

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8
Спасатели вернулись в РоссиюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поисковая деятельность у берегов Шпицбергена завершена. Несмотря на масштабную операцию по поиску погибших, найти удалось лишь тело одного из находившихся на борту вертолета Ми-8 восьми человек. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Было обследовано 35 квадратных километров морского дна, более 200 километров береговой линии, наиболее актуальные районы изучены по два-три раза, в том числе с вертолета», — сообщает она на сайте МИДа.

Единственным найденным оказался сотрудник НИИ Арктики и Антарктики Максим Каулио. Сейчас решается вопрос о доставке его тела на Родину. Обнаружить тела остальных ученых и пятерых членов экипажа, среди которых было двое тюменцев, не удалось. «Дальнейший мониторинг района крушения будет проводиться с задействованием ресурсов, имеющихся у губернатора архипелага. 10 ноября российские спасатели вернулись в Россию», — отметила Захарова.

Поисково-спасательная операция проводилась специалистами МЧС России совместно с норвежскими коллегами. Сейчас власти Норвегии, Межгосударственный авиационный комитет и Следственный комитет РФ продолжают расследование. Найденный на борту «черный ящик» отправлен в Москву на расшифровку.

Согласно предварительным оценкам, к крушению привели плохие погодные условия. Из-за ливневого снега произошло обледенение внешних узлов вертолета.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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