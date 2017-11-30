17:51 30 ноября 2017 0

Килограмм ниток, согласно декларации торговцев, стоит 300 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Таможенная служба и ФСБ занимаются расследованием дела екатеринбургского ООО «Реалма», которое официально является оптовой торговой фирмой. Дело возбудили 11 августа 2017 года, когда «Реалма» попыталась ввезти через аэропорт Кольцово 405 килограммов брендовой одежды торговых марок Christian Dior и Rosie Assoulin, задекларировав их как нитки и ткань.

Эта одежда должна была попасть в модные бутики Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Краснодара, сообщает РБК. По данным издания, таможенники предполагают, что канал существовал давно — и за это время торговцы могли ввезти товара на миллиарды рублей. Так, стоимость ниток, указанная «Реалмой» в документах, составляла шесть с половиной долларов за килограмм, тогда как реальная средняя стоимость одного платья в выявленной партии составляла 470 тысяч рублей, юбки — 270 тысяч, пальто — 360 тысяч. Общая стоимость продукции в этой партии — 26,146 млн рублей, и за нее недоплатили суммарно 4,6 млн таможенных платежей.

Следователи стали поверять историю деятельности «Реалма» и выяснили, что в 2016—2017 годах фирма через Кольцово ввезла в Россию порядка 300 тонн ниток. «Если предположить, что все эти 300 тонн были на самом деле брендированной одеждой, исходя из средней стоимости одного килограмма одежды в последней партии в 300 тысяч рублей, ущерб государству составит несколько миллиардов рублей», — пишет издание со ссылкой на свой источник.

Параллельно органы уже установили тех, кто реализовывал контрабанду — это дорогие магазины в крупнейших городах страны. В отношении руководства этих магазинов также проводятся оперативные действия.

Совладелец «Реалма» Евгений Курлыкин ответил РБК, что не владеет информацией о возбуждении уголовного дела, данных о нарушении таможенного контроля у него тоже нет. Тем не менее он признал, что в октябре в его офисе 17 часов продолжался обыск: сотрудники Уральской оперативной таможни изъяли все жесткие диски, программы подачи деклараций и всю бухгалтерскую документацию, начиная с 2014 года. Таким образом работа фирмы парализована. Параллельно в отношении компании возбуждено шесть административных дел по статье о недостоверном декларировании товаров, которые назначены к рассмотрению в Октябрьском суде Екатеринбурга.