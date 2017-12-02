На футбольном поле Московского государственного института международных отношений появилось изображение огромного фаллоса. Скрин стори из Instagram с неприличным символом опубликовал телеграм-канал Mash.
Изображение фаллоса оказалось начерчено на заснеженном футбольном поле МГИМО. «Футбольное поле в МГИМО. Лучший вуз страны. Дипломаты. Красиво!» — прокомментировал снимок автор. Телеграм-канал в свою очередь шутит, что таким образом в МГИМО «представили прогноз выступления нашей сборной».
Накануне в Москве прошла финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. В частности, в Екатеринбурге в июне следующего года состоятся матчи между командами Египта и Уругвая, Перу и Франции, Японии и Сенегала, а также Мексики и Швеции.