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02 декабря 2017
19:05  02 декабря 2017 0

На футбольном поле МГИМО появилось изображение огромного фаллоса. «Лучший вуз страны». ФОТО

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, мяч, футбол, бутсы, спорт, футбольный мяч
В МГИМО «представили прогноз выступления нашей сборной»Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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На футбольном поле Московского государственного института международных отношений появилось изображение огромного фаллоса. Скрин стори из Instagram с неприличным символом опубликовал телеграм-канал Mash.

Фото: телеграм-канал Mash

Изображение фаллоса оказалось начерчено на заснеженном футбольном поле МГИМО. «Футбольное поле в МГИМО. Лучший вуз страны. Дипломаты. Красиво!» — прокомментировал снимок автор. Телеграм-канал в свою очередь шутит, что таким образом в МГИМО «представили прогноз выступления нашей сборной».

Накануне в Москве прошла финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. В частности, в Екатеринбурге в июне следующего года состоятся матчи между командами Египта и Уругвая, Перу и Франции, Японии и Сенегала, а также Мексики и Швеции.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.Ru»
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