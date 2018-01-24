19:04 24 января 2018 0

Уральцы смогут встретиться с писателем Алексеем Ивановым во второй половине марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вторая книга романа «Тобол» Алексея Иванова появится в книжных магазинах 1 февраля. Сегодня тираж из типографии отправлен в регионы. Как сообщила корреспонденту «URA.RU» продюсер писателя Юлия Зайцева, планируется, что весной уральцы смогут лично встретиться с автором «Тобола».

«Вышла из типографии и сегодня направляется в регионы. Тираж — 30 тысяч. Единый старт продаж по всей России — 1 февраля», — написала на своей странице в Facebook Юлия Зайцева. Как рассказала продюсер писателя корреспонденту «URA.RU», первая презентация романа «Тобол» состоится в Москве 14—16 февраля.

Фото: страница в «Фейсбуке» Юлии Зайцевой

«Вторым городом будет Екатеринбург, а дальше пока непонятно, — рассказала она. — Думаем, что [в Екатеринбург писатель приедет] во второй половине марта. Я надеюсь, что в Тюмени и Тобольске тоже что-то будет, это было бы логично. Пока в графике [такой поездки] нет, но надеюсь, на протяжении года что-то появится».

«Я думаю, все основные крупные книжные магазины уже сделали заказы у издательства», — добавила продюсер писателя. В печать вторая книга романа ушла в конце декабря.

«Темой Сибири Алексей занимался три года и посвятил ей самое масштабное свое произведение. „Тобол“ — это два увесистых тома, — рассказала Юлия Зайцева. — Сейчас он планирует отдохнуть от исторической темы и уже начал писать роман-триллер, который выйдет, скорее всего, осенью этого года».

Работать над романом Алексей Иванов, автор популярных произведений «Географ глобус пропил» и «Ебург», начал в 2015 году. В Тобольске несколько месяцев шли съемки одноименного фильма, в основу которого лег роман Алексея Иванова.