{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
 
25 января 2018
24 января 2018
19:04  24 января 2018 0

Вторая книга серии Алексея Иванова «Тобол» вышла из типографии. Следующим будет роман-триллер

Алексей Иванов презентует в ИТАР-ТАСС книгу
Уральцы смогут встретиться с писателем Алексеем Ивановым во второй половине мартаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вторая книга романа «Тобол» Алексея Иванова появится в книжных магазинах 1 февраля. Сегодня тираж из типографии отправлен в регионы. Как сообщила корреспонденту «URA.RU» продюсер писателя Юлия Зайцева, планируется, что весной уральцы смогут лично встретиться с автором «Тобола».

«Вышла из типографии и сегодня направляется в регионы. Тираж — 30 тысяч. Единый старт продаж по всей России — 1 февраля», — написала на своей странице в Facebook Юлия Зайцева. Как рассказала продюсер писателя корреспонденту «URA.RU», первая презентация романа «Тобол» состоится в Москве 14—16 февраля.

Фото: страница в «Фейсбуке» Юлии Зайцевой

«Вторым городом будет Екатеринбург, а дальше пока непонятно, — рассказала она. — Думаем, что [в Екатеринбург писатель приедет] во второй половине марта. Я надеюсь, что в Тюмени и Тобольске тоже что-то будет, это было бы логично. Пока в графике [такой поездки] нет, но надеюсь, на протяжении года что-то появится».

«Я думаю, все основные крупные книжные магазины уже сделали заказы у издательства», — добавила продюсер писателя. В печать вторая книга романа ушла в конце декабря.

«Темой Сибири Алексей занимался три года и посвятил ей самое масштабное свое произведение. „Тобол“ — это два увесистых тома, — рассказала Юлия Зайцева. — Сейчас он планирует отдохнуть от исторической темы и уже начал писать роман-триллер, который выйдет, скорее всего, осенью этого года».

Работать над романом Алексей Иванов, автор популярных произведений «Географ глобус пропил» и «Ебург», начал в 2015 году. В Тобольске несколько месяцев шли съемки одноименного фильма, в основу которого лег роман Алексея Иванова.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров