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31 января 2018
12:46  31 января 2018 0

Свердловский губернатор Куйвашев срочно вылетел в Москву

Пресс-конференция ЭКСПО–2025. Москва, куйвашев евгений, дворкович аркадий, expo 2025, сагайдак светлана, экспо 2025
Вопрос продвижения заявки Екатеринбурга на Экспо-2025 сегодня обсудят в Доме правительстваФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в рабочий график и срочно отправился в Москву. Сегодня, 31 января, в Доме правительства РФ состоится совещание по продвижению заявки Екатеринбурга на Экспо-2025.

Глава региона представит на совещании доклад о мастер-плане площадки проведения Экспо-2025 и концепции наследия российской заявки. Руководитель заявочного комитета Экспо-2025 Светлана Сагайдак в своей части выступления расскажет о поддержке заявочной кампании со стороны крупного бизнеса и ведущих российских компаний. В мероприятии также примут участие министр промышленности России Денис Мантуров и вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский.

Как уточнил источник «URA.RU» в администрации главы региона: «Губернатор улетел на совещание, которое проводит Аркадий Дворкович. Мероприятие было запланировано давно». Впрочем, эти слова немного расходятся с действительностью, учитывая, что на сегодня в графике губернатора было запланировано подписание соглашения Федерации профсоюзов Свердловской области и Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в присутствии главы региона. Как ранее сообщало URA.RU, эту рабочую неделю губернатор планировал целиком провести в Екатеринбурге.

Напомним, что Екатеринбург является кандидатом на проведение Expo-2025. В случае одобрения заявки в столице Урала будет возведен город будущего, миссией которого станет «улучшение качества жизни людей в любой точке мира с помощью инновационных решений».

Сергей Макеев
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