12:41 30 марта 2018 1

Артистка оформит документы на получение пенсии Фото: wikimedia.org

Эстрадная певица Лолита Милявская назвала свое выступление в Екатеринбурге в рамках гастрольного тура «На Титанике» «последним предпенсионным» в карьере. По возвращении в Москву 54-летняя артистка планирует оформлять документы для получения пенсии.

«Вот стукнет мне 55, и буду последующие десять лет колесить по миру с прощальным туром», — цитирует певицу «Вечерний Екатеринбург». Милявская даже в шутку предстала перед уральцами в образе старушки: попурри, открывавшее концерт, она исполнила, сидя на стуле и с вязанием в руках.

На екатеринбургской сцене Лолита также упомянула трагедию в Кемерово. «Страшное не исправить! Страшно бездействовать! Страшно просто молчать больше минуты! Все, что могу… Простите нас всех, пришедшие на последний киносеанс в жизни!» — сказала певица. Напомним, Милявская дала концерт в Перми 28 марта, в день национального траура по погибшим в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Как писало «URA.RU», артистка обещала передать все вырученные средства лично родственникам погибших и пострадавших в кемеровском ТЦ.

Ранее Лолита Милявская призналась, что больше не сможет иметь детей, передавало «Утро.ру». В комментариях к посту в Instagram она написала, что ей «уже поздно», и попросила у коллеги Светланы Лободы «понянчить» ее ребенка.