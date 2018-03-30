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30 марта 2018
12:41  30 марта 2018 1

Лолита заявила об уходе на пенсию на концерте в Екатеринбурге. «Буду колесить с прощальным туром»

Милявская Лолита, милявская лолита, певица лолита
Артистка оформит документы на получение пенсииФото: wikimedia.org

Эстрадная певица Лолита Милявская назвала свое выступление в Екатеринбурге в рамках гастрольного тура «На Титанике» «последним предпенсионным» в карьере. По возвращении в Москву 54-летняя артистка планирует оформлять документы для получения пенсии.

«Вот стукнет мне 55, и буду последующие десять лет колесить по миру с прощальным туром», — цитирует певицу «Вечерний Екатеринбург». Милявская даже в шутку предстала перед уральцами в образе старушки: попурри, открывавшее концерт, она исполнила, сидя на стуле и с вязанием в руках.

На екатеринбургской сцене Лолита также упомянула трагедию в Кемерово. «Страшное не исправить! Страшно бездействовать! Страшно просто молчать больше минуты! Все, что могу… Простите нас всех, пришедшие на последний киносеанс в жизни!» — сказала певица. Напомним, Милявская дала концерт в Перми 28 марта, в день национального траура по погибшим в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Как писало «URA.RU», артистка обещала передать все вырученные средства лично родственникам погибших и пострадавших в кемеровском ТЦ.

Ранее Лолита Милявская призналась, что больше не сможет иметь детей, передавало «Утро.ру». В комментариях к посту в Instagram она написала, что ей «уже поздно», и попросила у коллеги Светланы Лободы «понянчить» ее ребенка.

Ксения Томашова
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