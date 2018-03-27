Лолита передаст свой гонорар за концерт в Перми пострадавшим в Кемерово

13:07 27 марта 2018 0

Певица пожертвует деньги семье, потерявшей своих детей ФОТО: Лолита Милявская, Instagram

Известная российская певица Лолита Милявская 26 марта начала выступление в Перми с минуты молчания. Артистка почтила память жертв трагедии в Кемерово и пообещала пожертвовать собранные за концерт деньги пострадавшим в страшном пожаре.

«Кто, как не Пермь, знает, что такое пожар», — обратилась к зрителям Лолита перед минутой молчания. Она также рассказала, что со своим коллективом приняла решение передать гонорар за концерт одной из семей, чьи дети погибли на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

При этом представитель певицы пояснил 59.ru, что семью, для которой Лолита пожертвует деньги, им еще предстоит выбрать. В соцсетях Лолита написала, что ей сложно работать после случившегося пожара. «Трагедия в Кемерово потрясает и ужасает… Не помогут слова утешения родным, чьи дети уже перешли в другое измерение», — выразила соболезнования родственникам жертв пожара певица в Instagram.

Напомним, массовая гибель людей в пермском клубе «Хромая лошадь» произошла в ночь на 5 декабря 2009 года. Пожар стал крупнейшим в современной России по числу жертв — погибли 156 человек, около сотни получили ранения. Суд признал виновными в случившемся девять человек. Бывший арт-директор «Хромой лошади» Олег Феткулов после 6 лет заключения вышел на свободу. Экс-владелец заведения Анатолий Зак до сих пор в тюрьме.

В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта начался пожар, который тушили почти сутки. Чтобы спастись от огня, люди прыгали из окон. По предварительным данным, в страшном пожаре погибли 64 человека, в том числе много детей. После трагедии Генпрокуратура поручила проверить пожарную безопасность всех торговых центров России. Проверки в Екатеринбурге стартуют сегодня, 27 марта в 15 часов.