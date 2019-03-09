Домрачева показала супругу трассу, на которой начала делать первые спортивные шаги Фото: Дарья Домрачева, Instagram

Знаменитые супруги — олимпийские чемпионы-биатлонисты Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева — отправились в Нягань в ХМАО. В Югре спортсменка показала мужу места, где с четырех до 17 лет жила и тренировалась. О путешествии она рассказала на своей странице в Instagram.

«Вот он, тот двор и дом, где я прожила с четырех до 17 лет. Столько воспоминаний. Столько приятных встреч. Спасибо тебе, Нягань, за теплый прием и ностальгию!» — написала Домрачева. Во время путешествия по городу спортсменка показала супругу дом, куда она с родителями переехала на четыре месяца после Минска, а также школу, где она училась.

Звездная пара планировала принять участие в традиционной гонке «Лыжня России», которая прошла в Нягани 2 марта. Однако их спортивное снаряжение не успели довезти до Югры.

Биатлонист из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален восемь раз выигрывавший Олимпиаду и трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Белоруссии Дарья Домрачева сыграли свадьбу 17 июля 2016 года. На тот момент отношения между спортсменами длились уже несколько лет.