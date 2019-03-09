Знаменитые супруги — олимпийские чемпионы-биатлонисты Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева — отправились в Нягань в ХМАО. В Югре спортсменка показала мужу места, где с четырех до 17 лет жила и тренировалась. О путешествии она рассказала на своей странице в Instagram.
«Вот он, тот двор и дом, где я прожила с четырех до 17 лет. Столько воспоминаний. Столько приятных встреч. Спасибо тебе, Нягань, за теплый прием и ностальгию!» — написала Домрачева. Во время путешествия по городу спортсменка показала супругу дом, куда она с родителями переехала на четыре месяца после Минска, а также школу, где она училась.
Звездная пара планировала принять участие в традиционной гонке «Лыжня России», которая прошла в Нягани 2 марта. Однако их спортивное снаряжение не успели довезти до Югры.
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Вот он, тот двор и дом, где я прожила с 4-х до 17 лет....столько воспоминаний...столько приятных встреч....Спасибо тебе, Нягань, за тёплый приём и ностальгию! Right here, in this house and this yard I lived from 4 to 17 years old, so many memories and nice meetings with friends. Thank you, Nyagan - pure nostalgie. #Nyagan #nostalgie #alwaysremember #schoolyears
Биатлонист из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален восемь раз выигрывавший Олимпиаду и трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону из Белоруссии Дарья Домрачева сыграли свадьбу 17 июля 2016 года. На тот момент отношения между спортсменами длились уже несколько лет.
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Ну и конечно, самым большим желанием было прокатиться по трассе, где было проделано столько работы над собой и показать её Уле. Ребятам, которых встретили - больших успехов! Так приятно было почувствовать азарт и заряженность на подготовку этих юных спортсменов! надеемся, наши советы пригодятся ;) #Nyagan #nostalgie #backtoschool