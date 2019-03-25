На выборах в иркутском городе Усть-Илимске домохозяйка обошла кандидата от «Единой России» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

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Главные новости к этому часу.

У свердловского губернатора Евгения Куйвашева появился новый заместитель — депутат тюменской облдумы Олег Чемезов. Он займет место Александра Высокинского, ставшего мэром Екатеринбурга в сентябре 2018 года. У курганского губернатора Вадима Шумкова также появился новый заместитель по соцполитике — директор закрытой спецшколы Татьяна Менщикова.

В апреле россиян ждут перемены. С начала месяца изменится размер пенсий, порядок оформления ОСАГО и расчета НДС. Рассказываем подробнее об апрельских нововведениях.

В Усть-Илимске Иркутской области на выборах мэра победила 28-летняя домохозяйка от ЛДПР. Кандидата от «Единой России» женщина обогнала на 6,5% голосов. Позже выяснилось, что домохозяйка в прошлом занималась бизнесом и имеет хорошие связи с влиятельными людьми.

В Югорске (ХМАО) детское питание хранят в морге. Рядом с коробками формалин и другие сильнейшие яды, за стеной работают судмедэксперты. В региональном правительстве уже нашли объяснение нахождению детского питания рядом с трупами.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал россиянам беспилотные медицинские трамваи. И создать их должны на Усть-Катавском вагонном заводе, где месяц назад бастовали рабочие из-за низкой зарплаты. На предприятии о планах Рогозина даже не слышали.

Учительницу из Барнаула вынудили уволиться из школы из-за фото в спортивном купальнике. Родители учеников сравнили ее с проституткой и настояли на ее уходе. После увольнения женщины другие учителя стали травить ее сына.