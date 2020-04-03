Роман Вильфанд прогнозирует очень теплую погоду в азиатской части России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На следующей неделе россиян ожидает теплая погода. В европейской части страны температура будет чуть выше нормы, а в азиатской части России будет превышать ее на 16-18 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Невероятно теплая погода на Азиатской части страны, особенно в Средней Сибири, в Красноярском крае», — цитирует Вильфанда РИА «Новости». Он отметил, что тепло также будет в Новосибирске и Омске, до +15 градусов.

В западной Сибири, по прогнозам синоптика, температура будет от +10 до +18 градусов. Существенных осадков при этом не прогнозируется, отметил Вильфанд. По его словам, такое тепло в Азиатской части России связано с приходом очень теплых воздушных масс из Монголии, Китая, а также юга других азиатских государств.

На территории Урала, согласно данным с сайта Gismeteo, возможны похолодания, а также дожди и снег. В Екатеринбурге в ближайшую неделю будет, в среднем, от +5 до +9 градусов, возможны похолодания до -5, а также снег и дождь. В Тюмени будет от +5 до +9, иногда столбик термометра будет опускаться до нуля, также возможен дождь и снег. В Челябинске температура будет находиться на отметках от нуля до +9 градусов, возможно похолодание до -5, а также снег. В Перми — от нуля до +8, возможны небольшие осадки. В Ханты-Мансийске в ближайшую неделю будет от нуля до +5 градусов, также могут быть дожди и снег. В Салехарде возможно похолодание вплоть до -10 градусов, а также осадки в виде дождя и снега.