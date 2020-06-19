Сегодня, 19 июня — 191-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 101-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 8 602 273 заболевших. Выздоровели 4 508 795 человек, скончались 457 315 инфицированных. На первом месте по числу зараженных остаются США (2 263 591), на втором — Бразилия (983 359), замыкает тройку лидеров Россия (561 751).
Когда изобретут средство от коронавируса
Прививка от коронавируса будет ежегодной, ее будут ставить внутримышечно. Исследование препарата на людях завершат к концу августа, массовое производство вакцины начнется в конце года. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что включение прививки от COVID в Национальный календарь вакцинации будет зависеть от эпидемического процесса.
Резидент фонда «Сколково» разработала и зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к COVID, с помощью которого результат можно получить за 10-15 минут.
Ситуация в России
По информации coronavirus-monitor.ru, за время пандемии в РФ проведено более 15 млн тестов на коронавирус, 561 751 из них оказались положительные. В Роспотребнадзоре отметили, что тестирование на COVID доступно в 747 лабораториях РФ. Жертвами инфекции стали 7 707 пациентов. Врачи вылечили более 314 тысяч человек.
Несмотря на то, что в России несколько дней подряд фиксируется снижение темпов прироста коронавируса, в регионах продолжают появляться новые вспышки инфекции. Так, в пермской больнице №2 COVID подхватили четыре врача и девять пациентов. Отделение закрыли на карантин. А в ЯНАО бизнесмен заразил коронавирусом 21 вахтовика.
Из-за пандемии Минобрнауки РФ пришлось изменить правила приема в вузы для абитуриентов. Теперь они смогут подать заявление онлайн до получения результатов Единого государственного экзамена. Вирус не помешает начать учебный год вовремя. Министерство не рассматривает перенос начала обучения в университетах.
В столице Урала из-за распространения COVID под угрозой может оказаться проведение голосования по поправкам в Конституцию. Члены участковой избирательной комиссии (УИК) № 1503 отказались организовывать голосование из-за опасений заболеть коронавирусом.
Федеральные власти указали губенаторам на превышение полномочий. Из-за пандемии коронавируса главы некоторых регионов пытались отменить парад Победы, однако их строго одернули.
Свердловским медикам частных больниц выплатят до 40 тысяч рублей. Средства получат больницы и лаборатории, имеющие все необходимые мощности. Это «Новая больница», «Ситидок-Урал», Первая детская поликлиника, «РЖД-Медицина», «УГМК-Здоровье» и «ИНВИТРО-Урал».
Ситуация в мире
Некоторые страны уже накрывает вторая волна коронавируса. Так, карантинные меры усиливает Казахстан. Это связано с резким ростом числа заболевших после снятия ограничительных мер. Заболели многие важные государственные чиновники. Повторно пострадал и Китай. В городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19. Новые очаги появляются в США.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Китай в распространении коронавируса. Также Трамп
Власти Австралии не намерены открывать страну для туристов до 2021 года. Исключения могут быть сделаны для иностранных студентов и приезжающих с видом на жительство, им придется пройти двухнедельный карантин.
Что дальше?
Самую большую опасность в период пандемии коронавируса представляют дети дошкольного возраста. Малышам труднее соблюдать меры предосторожности. Их трудно заставить носить медицинские маски, перчатки и не трогать лицо. Кроме того, среди них есть много бессимптомных носителей. Также ученые пришли к выводу, что второй раз могут заболеть COVID именно те, кто первый раз перенес болезнь легко.
Вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что осенью эпидсезон может ограничиться ОРВИ и гриппом, если россияне будут соблюдать меры безопасности. Только при этом условии удастся избежать второй волны коронавируса.
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