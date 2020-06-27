России необходимо произвести 70 млн экземпляров вакцины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 июня — 199-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 109-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 9 776 392 заболевших (+134 920 за ночь). Выздоровели 4 922 284 человек, скончались 493 604 инфицированных. На первом месте по числу зараженных находятся США (2 467 510), на втором — Бразилия (1 274 584), замыкает тройку Россия (всего 619 936 заболевших, за последние сутки — 6 800).

Когда изобретут средство от коронавируса

ВОЗ назвала компании-лидеры в разработке вакцины от COVID-19. Ими стали американская компания Moderna и англо-шведская АstraZeneca. Эти фирмы в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний. Всего, по информации ВОЗ, в мире разрабатывается порядка 200 вакцин от COVID, 15 из них уже испытывают на людях.

Российский врач отметил тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса. О сильной реакции на препарат может указывать высокая температура на протяжении нескольких дней, а также уплотнения в месте, где была введена доза вакцины. При этом «нормальным» является повышение температуры до 37,5 до 38,5 градусов. По мнению директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова, России необходимо 70 миллионов экземпляров вакцины для формирования коллективного иммунитета. Это поможет победить пандемию COVID.

Ситуация в России

Согласно официальной статистики, за время пандемии в РФ скончались 8 781 пациентов с подтвержденным коронавирусом. 384 тысячи человек выздоровели. Всего в стране проведено более 18,4 миллионов тестов на COVID.

Ростуризм опубликовал список стран, куда закрыт или ограничен въезд из-за коронавируса. В него вошли Азербайджан, Великобритания, Вьетнам, Грузия, Египет, Индия, Италия, ОАЭ, США, Таиланд, Тунис и другие страны. Однако три европейских страны готовы пустить россиян на свои пляжи в ближайшее время. Это Кипр, Хорватия и Греция.

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции негативно повлияли на множество аспектов жизни, включая питание, сон и работу. Ограничения ударили, в первую очередь по тем, кто живет один и имеет проблемы в общении с другими людьми. Такие люди стали чувствовать себя особенно одинокими. Кроме того, многие начали страдать бессонницей. Сейчас ситуация стала стабилизироваться, граждане начали меньше переживать, в частности, из-за здоровья. В аптеках резко снизился объем продаж противовирусных средств.

Несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, власти РФ отказались от заморозки тарифов ЖКХ. С 1 июля тарифы вырастут на 4%.

Регионы продолжают смягчать режим ограничений. Так, с 30 июня в Курганской области разрешили работать кинотеатрам и летним верандам кафе. А в Тюменской области со 2 июля открывают пришкольные и загородные лагеря.

Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам. Он подчеркнул, что из-за пандемии выпускные в школах и университетах проходят в одно и то же время. Это делает праздник более торжественным. По мнению главы государства, выпускники-2020 обладают всеми качествами, которые помогут добиться поставленных целей.

Ситуация в мире

В США зафиксирован максимальный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии. За последние сутки на территории США было зафиксировано 40 870 случаев заражения. Однако власти страны заявили, что им удалось замедлить распространение коронавируса. В 34 штатах наблюдается некоторая стабилизация ситуации.

В ВОЗ заявили, что для борьбы с пандемией в ближайшее время миру потребуется 31 миллиард долларов. Деньги пойдут на разработку и производство вакцины, препаратов для лечения вируса, а также для диагностики заболевания.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл вступил в полемику с экспертами ВОЗ. Он настаивает, что решение страны отказаться от жесткого карантина было правильным. Тегнелл уверен, что высокие цифры заболеваемости в Швеции из-за того, что в стране проводят много тестов. Представитель ВОЗ в ответ на это заявил, что даже если учесть число тестируемых, пропорция заразившихся остается на высоком уровне — 12-13%.

Что дальше?

Осенью россиян ждет вторая волна коронавируса. По мнению вирусолога Виктора Зуева, с COVID население страны будет встречаться, как с гриппом, дважды в год — поздней осенью и ранней весной, когда холодно, сыро, ветрено и противно на душе, считает врач. Однако со временем патогенность вируса ослабнет, немного ослабнет и его заразность. Зуев полагает, что осенью вводить карантин не придется.