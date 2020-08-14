Сегодня, 14 августа, — 247-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 157-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor.ru, число зараженных по всему миру достигло отметки в 21 077 623, увеличившись за сутки на 308 616 человек. Вылечились от COVID-19 13 706 793 (+ 19 697) пациентов клиник и госпиталей. Жертвами инфекции стали 759 590 человек. За сутки стало известно о смерти 7 149 болевших.
Больше всего заболевших зарегистрировано в США, где соответствующий диагноз поставлен 5 415 666 людям. Следом идет Бразилия (3 229 621), Индия (2 459 613) и Россия (908 226). Пятерку этого списка замыкает ЮАР с 572 865 случаями заражения.
Вакцина и лекарство
Разработчики российской вакцины от коронавируса
Больных коронавирусом предложили облучить радиацией. Отмечается, что низкие дозы рентгеновских лучей способны на 20% снижать смертность от пневмонии, а острая фаза болезни может быть сокращена вдвое. В ВОЗ полагают, что на лекарство от коронавируса потребуется не менее 100 млрд долларов инвестиций. Как заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус,
Коронавирус в России
Российские медики за минувшие сутки выявили коронавирус у 5057 человек (всего 908 226) в 83 регионах РФ, сообщает оперативный штаб. У 26,3% новых пациентов отсутствуют клинические проявления инфекции. За прошедшие сутки зафиксировано 124 летальных исхода (15 420) среди людей с подтвержденным COVID-19. Полностью выздоровели еще 6098 человек (717 391). В целом в оперштабе отмечают, что заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад.
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что
В правительстве рассматривают возможность возобновления авиасообщения с большинством стран СНГ с 1 сентября. В числе первых могут открыть границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией. Эти страны изначально были в списке 30 государств, с которыми предлагалось восстановить авиасообщение.
Чиновники сразу в нескольких регионах страны заявили, что ряд россиян встали на учет в службу занятости только ради того, чтобы получить пособие по безработице, которое им не положено. В частности, в Свердловской области среди тех, кто обратился в службу занятости, уволенные в последние месяцы составляют только около 40%. Остальные — это те, кто не работал ранее или ушел с работы до 1 марта.
В Госдуме считают, что возможная
Коронавирус в мире
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, негативно отразился на мировом рынке люксовых товаров. Специалисты прогнозируют, что покупки брендовой одежды, аксессуаров, косметики, а также авто уйдут в онлайн, а также вырастет спрос на покупку подержанных товаров класса люкс либо их аренду.
Власти Британии
Что будет дальше?
Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов считает, что потенциал у российской вакцины есть, но и простой
Ученые из Испании и Бразилии выяснили, что
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