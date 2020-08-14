Низкие дозы рентгеновских лучей помогут снизить смертность от пневмонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 августа, — 247-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 157-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor.ru, число зараженных по всему миру достигло отметки в 21 077 623, увеличившись за сутки на 308 616 человек. Вылечились от COVID-19 13 706 793 (+ 19 697) пациентов клиник и госпиталей. Жертвами инфекции стали 759 590 человек. За сутки стало известно о смерти 7 149 болевших.

Больше всего заболевших зарегистрировано в США, где соответствующий диагноз поставлен 5 415 666 людям. Следом идет Бразилия (3 229 621), Индия (2 459 613) и Россия (908 226). Пятерку этого списка замыкает ЮАР с 572 865 случаями заражения.

Вакцина и лекарство

Разработчики российской вакцины от коронавируса дали на нее «гарантию» в течение двух лет. В центре им. Гамалеи отметили, что она отличается от зарубежных аналогов тем, что является двухкомпонентной. Вакциной уже заинтересовались в 20 странах мира, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Москва находится в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу применения. В свою очередь глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал негативную реакцию на вакцину от коронавируса за рубежом. «Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть?» — заявил Гинцбург.

Больных коронавирусом предложили облучить радиацией. Отмечается, что низкие дозы рентгеновских лучей способны на 20% снижать смертность от пневмонии, а острая фаза болезни может быть сокращена вдвое. В ВОЗ полагают, что на лекарство от коронавируса потребуется не менее 100 млрд долларов инвестиций. Как заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, миру нужно большое число различных вакцин , чтобы увеличить шансы на успех в борьбе с пандемией.

Коронавирус в России

Российские медики за минувшие сутки выявили коронавирус у 5057 человек (всего 908 226) в 83 регионах РФ, сообщает оперативный штаб. У 26,3% новых пациентов отсутствуют клинические проявления инфекции. За прошедшие сутки зафиксировано 124 летальных исхода (15 420) среди людей с подтвержденным COVID-19. Полностью выздоровели еще 6098 человек (717 391). В целом в оперштабе отмечают, что заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад.

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что запуск производства вакцины позволит снизить риски заболевания COVID-19 среди медицинских работников. Однако воспользоваться вакциной пока планируют лишь четверть врачей. 52% медработников сообщили, что не готовы прививаться от коронавируса из-за опасений в эффективности нового препарата.

В правительстве рассматривают возможность возобновления авиасообщения с большинством стран СНГ с 1 сентября. В числе первых могут открыть границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией. Эти страны изначально были в списке 30 государств, с которыми предлагалось восстановить авиасообщение.

Чиновники сразу в нескольких регионах страны заявили, что ряд россиян встали на учет в службу занятости только ради того, чтобы получить пособие по безработице, которое им не положено. В частности, в Свердловской области среди тех, кто обратился в службу занятости, уволенные в последние месяцы составляют только около 40%. Остальные — это те, кто не работал ранее или ушел с работы до 1 марта.

В Госдуме считают, что возможная вторая волна пандемии для экономики РФ пройдет легче. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что экономические последствия удастся преодолеть уже через год.

Коронавирус в мире

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, негативно отразился на мировом рынке люксовых товаров. Специалисты прогнозируют, что покупки брендовой одежды, аксессуаров, косметики, а также авто уйдут в онлайн, а также вырастет спрос на покупку подержанных товаров класса люкс либо их аренду.

Власти Британии введут карантин для въезжающих граждан из пяти стран. Британия вводит двухнедельный карантин для прибывающих из пяти стран: Франции, Нидерландов, Мальты, Монако и островов Теркс и Кайкос. Ограничения начнут действовать с 15 августа.

Что будет дальше?

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов считает, что потенциал у российской вакцины есть, но и простой борьба за экспортные рынки не будет. «Рынок в известном смысле уже поделен… Целый ряд стран заключили своего рода фьючерсы на поставку соответствующих препаратов. При этом они финансируют разработку этого продукта», — отметил Беспалов.

Ученые из Испании и Бразилии выяснили, что люди с отрицательным резус-фактором (Rh—) могут чаще заражаться коронавирусной инфекцией. Иммунолог Виталий Зверев заявил URA.RU, что что данные исследования были проведены на небольшой выборке пациентов и очень противоречивы. Он уточнил, что заражаемость коронавирусом может зависеть от группы крови, состояния здоровья, верхних дыхательных путей и дозы вируса. По его словам, людей с отрицательным резус-фактором в мире очень мало — около 10%.