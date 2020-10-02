Вскрылись детали изнасилования тюменской порнозвезды

Тюменскую порнозвезду Лолу Тейлор (Любовь Бушуеву), а также ее подругу, полночи избивали и насиловали на яхте, пришвартованной в порту Геленджика. Об этом Бушуева рассказала своим подписчикам в социальных сетях.
«Насиловали втроем полночи, били. Подругу били так, что аж кровью блевала, потом в полиции держали сутки не отпускали. Типа, что надо следователя дождаться и все пройти», — поделилась Бушуева «ВКонтакте».
Порнозвезда добавила, что виновных в ее изнасиловании мужчин до сих пор не задержали. По ее словам, их отпустили из отделения вместе с адвокатом.
Ранее Бушуева рассказала, что ее и ее подругу Эмили избили и изнасиловали во время отдыха в Геленджике в ночь с 29 на 30 сентября. Девушки отдыхали на яхте, когда на них напали трое мужчин.
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