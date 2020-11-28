Зоя Бербер не ответила на вопросы фанатов о разводе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Звезда сериала «Реальные пацаны» актриса Зоя Бербер намекнула, что разводится с Александром Синегузовым. Соответствующий пост она выложила в своем instagram-аккаунте.

«Finita la commedia, что означает „Представление окончено“. Расходимся, все свободны!» — Написала Бербер. Она добавила хештег #2020divorce (2020 развод).

Поклонники актрисы интересуются, означает ли это, что она собралась разводиться со своим мужем. Бербер не ответила на вопросы. Некоторые фанаты уже позвали ее замуж «Зоя, выходите за меня!», — написал пользователь v.georgy.

Уроженка Перми Бербер снимается в сериале телеканала ТНТ «Реальные пацаны», действие которого происходит в родном городе актрисы. Также она известна поклонникам по фильму «Проект „Анна Николаевна“», в котором отказалась сниматься в откровенных сценах. Режиссеры заменили Бербер в этих эпизодах на дублершу, передает агентство Nation News.