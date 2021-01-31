31 января 2021

Названы экологически привлекательные инвесторам регионы РФ

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Текслер на объектах. Магнитогорск, зима, ммк, дым из труб, забор, граница участка, экология
Агентство АКРА опубликовало рейтинг экологической привлекательности регионов для инвесторов Фото: Илья Московец © URA.RU

Самыми привлекательными для инвесторов регионами с точки зрения экологии в стране являются Ненецкий АО, Астраханская, Московская области и Москва. Это следует из экологического рэнкинга (числовой рейтинг) субъектов РФ от агентства АКРА.

«В лидерах рейтинга — Ненецкий автономный округ, Москва, Московская и Астраханская области», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на аналитиков агентства. Каждый регион получил оценку — индикатор. У лидеров он равен единице.

Рейтинг составлялся на основе открытых данных и включает шесть показателей: выбросы вредных веществ, сброс загрязненных сточных вод, отходы производства и потребления, водопотребление, энергопотребление, а также затраты на охрану окружающей среды. ЯНАО имеет значение индикатора 1,17 и находится на пятой строчке в списке, следом идут ХМАО (1,33; 7-я строчка), Тюменская (2,33; 20-я строчка), Курганская (2,83; 32-я строчка), Свердловская (3,67; 68-я строчка), Челябинская (3,83; 74-я строчка) области и Пермский край (3,67; 71-я строчка).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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