Сотрудники МЧС несколько часов работали на месте массового ДТП Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области

В Свердловской области восстановлено движение на трассе М5, которая несколько часов была перекрыта из-за дорожной аварии с участием 20 автомобилей. Как сообщили в региональном МЧС, пока проводились спасательные работы, движение на трассе было запущено по резервной дороге.

«Для обеспечения жизнедеятельности граждан на место происшествия был отправлен пункт обогрева Главного управления МЧС России по Свердловской области. Спасатели отогревают и отпаивают горячим чаем участников ДТП. Огнеборцы оказывают помощь в расчистке участка дороги от поврежденных автомобилей», — сообщили URA.RU в МЧС.

Для расчистки дороги от машин пришлось привлечь спасательную технику. В МВД уточнили, что аварийно-восстановительные работы завершены. «Движение по автодороге полностью восстановлено», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Массовая авария на трассе М-5 Екатеринбург — Челябинск произошла в районе 182-185 километра днем, 7 февраля. В ДТП столкнулись 20 автомобилей. На месте аварии образовалась пробка длиной не менее трех километров.

Машины убирали с дороги с помощью спецтехники Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области

Сотрудники ГИБДД и МЧС провели почти весь день на месте массовой аварии Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области

Водителей отогревали и поили чаем в спецавтомобиле МЧС Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области