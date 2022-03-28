Спикер Тюменской облдумы отреагировал на смерть депутата в ЯНАО

28 марта 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

Депутат Михаил Пацевич скончался, выпав из окна многоэтажки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов выразил соболезнования родным и близким депутата Михаила Пацевича. Заявление спикера опубликовано в официальном telegram-канале регионального парламента. Тело Пацевича было найдено у многоэтажки в Новом Уренгое 26 марта. «От имени депутатов Тюменской областной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам в связи с безвременной и трагической смертью депутата Михаила Сергеевича Пацевича. Больно и горько, что ушел из жизни молодой, энергичный человек, обладающий лидерскими качествами, наделенный доверием своих избирателей, опора для своей семьи», — написал Корепанов. По предварительным данным, Пацевич выпал из окна девятого этажа. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Погибшему было 33 года, осенью 2021 года он был избран депутатом облдумы по одномандатному округу №2 (Надымский). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов выразил соболезнования родным и близким депутата Михаила Пацевича. Заявление спикера опубликовано в официальном telegram-канале регионального парламента. Тело Пацевича было найдено у многоэтажки в Новом Уренгое 26 марта. «От имени депутатов Тюменской областной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам в связи с безвременной и трагической смертью депутата Михаила Сергеевича Пацевича. Больно и горько, что ушел из жизни молодой, энергичный человек, обладающий лидерскими качествами, наделенный доверием своих избирателей, опора для своей семьи», — написал Корепанов. По предварительным данным, Пацевич выпал из окна девятого этажа. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Погибшему было 33 года, осенью 2021 года он был избран депутатом облдумы по одномандатному округу №2 (Надымский).