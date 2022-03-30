Российские боксеры помогут пострадавшим украинцам и беженцам ЛДНР

31 марта 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

Волонтеры Федерации бокса России соберут гуманитарную помощь Федерация бокса России 30 марта 2022 года Федерация бокса России запустила оперативный штаб и горячую линию «БОКСОБЪЕДИНЯЕТ» в поддержку мирного населения Украины в контролируемых районах этой страны, а также и беженцев ДНР и ЛНР, находящихся в РФ. Это делается в целях формирования и отгрузки гуманитарной помощи, заявили URA.RU в ФБР. Боксеры уже помогли 5 млн россиян во время пандемии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Совет чемпионов принял это решение, потому что, во-первых, боксерское сообщество России уже имеет подобный опыт работы в пандемию. Тогда мы развернули штаб буквально за трое суток и на протяжении нескольких месяцев локдауна помогли более 5 миллионам россиян. Во-вторых, сейчас наш братский народ — мирное население Украины — больше всего нуждается в помощи! Мы не можем стоять в стороне, именно поэтому все боксерское сообщество России объединяется и протягивает руку помощи тем, кто в ней сейчас нуждается! Бокс — это вид спорта, который по-настоящему объединяет людей!», — заявила генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Оперштаб включает в себя уполномоченных представителей боксерского сообщества — олимпийских чемпионов по боксу, спортсменов, тренеров и спортивных функционеров, а также волонтеров со всей России. Волонтеры формируют гуманитарную помощь, которая включает в себя самые необходимые продукты питания — муку, сахар, крупы, воду, консервы, бакалею и многое другое, и организуют их доставку нуждающимся, оказывают психологическую помощь, а также занимаются поиском родственников. Члены Совета Чемпионов Федерации бокса России примут активное участие в работе штаба и горячей линии В оперштаб «БОКСОБЪЕДИНЯЕТ» будут включены все региональные структуры ФБР из 85 субъектов Российской Федерации, а также партнеры боксерской организации и неравнодушные люди. В плане: ежемесячная отправка не менее 100 фур гуманитарной помощи, которая будет осуществляться в три этапа. Все, кто желает присоединиться к нашей акции и оказать посильную помощь, могут позвонить по телефону горячей линии Федерации бокса России 8 (800) 600 28 24 или заполнить форму на сайте бокспомогает.рф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

30 марта 2022 года Федерация бокса России запустила оперативный штаб и горячую линию «БОКСОБЪЕДИНЯЕТ» в поддержку мирного населения Украины в контролируемых районах этой страны, а также и беженцев ДНР и ЛНР, находящихся в РФ. Это делается в целях формирования и отгрузки гуманитарной помощи, заявили URA.RU в ФБР. «Совет чемпионов принял это решение, потому что, во-первых, боксерское сообщество России уже имеет подобный опыт работы в пандемию. Тогда мы развернули штаб буквально за трое суток и на протяжении нескольких месяцев локдауна помогли более 5 миллионам россиян. Во-вторых, сейчас наш братский народ — мирное население Украины — больше всего нуждается в помощи! Мы не можем стоять в стороне, именно поэтому все боксерское сообщество России объединяется и протягивает руку помощи тем, кто в ней сейчас нуждается! Бокс — это вид спорта, который по-настоящему объединяет людей!», — заявила генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Оперштаб включает в себя уполномоченных представителей боксерского сообщества — олимпийских чемпионов по боксу, спортсменов, тренеров и спортивных функционеров, а также волонтеров со всей России. Волонтеры формируют гуманитарную помощь, которая включает в себя самые необходимые продукты питания — муку, сахар, крупы, воду, консервы, бакалею и многое другое, и организуют их доставку нуждающимся, оказывают психологическую помощь, а также занимаются поиском родственников. Члены Совета Чемпионов Федерации бокса России примут активное участие в работе штаба и горячей линии В оперштаб «БОКСОБЪЕДИНЯЕТ» будут включены все региональные структуры ФБР из 85 субъектов Российской Федерации, а также партнеры боксерской организации и неравнодушные люди. В плане: ежемесячная отправка не менее 100 фур гуманитарной помощи, которая будет осуществляться в три этапа. Все, кто желает присоединиться к нашей акции и оказать посильную помощь, могут позвонить по телефону горячей линии Федерации бокса России 8 (800) 600 28 24 или заполнить форму на сайте бокспомогает.рф.