В Свердловской и Тюменской областях сняли угрозу населенным пунктам от лесных пожаров

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, брызги воды, пожарный рукав, пожарный
В МЧС заявили, что пожары не представляют угрозы Фото:
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Лесные пожары в России 2023

Населенным пунктам Свердловской и Тюменской областей лесные пожары больше не угрожают. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В Тюменской и Свердловской областях снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров. В Тюменской области на случай осложнения пожарной обстановки подготовили 11 пунктов временного размещения. В Свердловской области в тушении пожаров задействовали следующие воздушные судна: вертолет Ми-8 МЧС, самолет Бе-200ЧС и самолет Ил-76», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушуют пожары. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва, который находится на севере региона. Вся актуальная информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU. В Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ландшафтных и лесных пожаров.

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Населенным пунктам Свердловской и Тюменской областей лесные пожары больше не угрожают. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В Тюменской и Свердловской областях снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров. В Тюменской области на случай осложнения пожарной обстановки подготовили 11 пунктов временного размещения. В Свердловской области в тушении пожаров задействовали следующие воздушные судна: вертолет Ми-8 МЧС, самолет Бе-200ЧС и самолет Ил-76», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушуют пожары. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва, который находится на севере региона. Вся актуальная информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU. В Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ландшафтных и лесных пожаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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