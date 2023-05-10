В Свердловской и Тюменской областях сняли угрозу населенным пунктам от лесных пожаров

10 мая 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

В МЧС заявили, что пожары не представляют угрозы Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Населенным пунктам Свердловской и Тюменской областей лесные пожары больше не угрожают. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В Тюменской и Свердловской областях снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров. В Тюменской области на случай осложнения пожарной обстановки подготовили 11 пунктов временного размещения. В Свердловской области в тушении пожаров задействовали следующие воздушные судна: вертолет Ми-8 МЧС, самолет Бе-200ЧС и самолет Ил-76», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушуют пожары. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва, который находится на севере региона. Вся актуальная информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU. В Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ландшафтных и лесных пожаров.

Населенным пунктам Свердловской и Тюменской областей лесные пожары больше не угрожают. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. «В Тюменской и Свердловской областях снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров. В Тюменской области на случай осложнения пожарной обстановки подготовили 11 пунктов временного размещения. В Свердловской области в тушении пожаров задействовали следующие воздушные судна: вертолет Ми-8 МЧС, самолет Бе-200ЧС и самолет Ил-76», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушуют пожары. Огонь частично уничтожил поселок Сосьва, который находится на севере региона. Вся актуальная информация о пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU. В Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ландшафтных и лесных пожаров.