Ситуацией с увольнениями в тюменской полиции займется силовик из Екатеринбурга

17 мая 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте не хватает сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмень приедет главный инспектор Управления на транспорте МВД России по УрФО Анатолий Лексиков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По данным инсайдера, он планирует лично оценить ситуацию с массовыми увольнениями из Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте. «Официальная цель визита — прием граждан. Неофициальная — сложная ситуация с кадрами. В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте по-прежнему не хватает сотрудников рядового состава. Это вызывает определенное беспокойство в Екатеринбурге», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО указано, что визит Лексикова в Тюмень запланирован на 24 мая. «24 мая 2023 года с 16:00 до 20:00 в рамках инспекторской проверки Тюменского ЛО МВД России на транспорте главным инспектором Управления на транспорте МВД России по УрФО Анатолием Лексиковым будет осуществляться прием граждан. По вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел на транспорте», — сообщает официальный сайт ведомства. Ранее агентство писало о том, что в Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте не хватает сотрудников. По мнению источников агентства, это привело к ухудшению криминогенной обстановки на местном ЖД-вокзале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмень приедет главный инспектор Управления на транспорте МВД России по УрФО Анатолий Лексиков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По данным инсайдера, он планирует лично оценить ситуацию с массовыми увольнениями из Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте. «Официальная цель визита — прием граждан. Неофициальная — сложная ситуация с кадрами. В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте по-прежнему не хватает сотрудников рядового состава. Это вызывает определенное беспокойство в Екатеринбурге», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте Управления на транспорте МВД России по УрФО указано, что визит Лексикова в Тюмень запланирован на 24 мая. «24 мая 2023 года с 16:00 до 20:00 в рамках инспекторской проверки Тюменского ЛО МВД России на транспорте главным инспектором Управления на транспорте МВД России по УрФО Анатолием Лексиковым будет осуществляться прием граждан. По вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел на транспорте», — сообщает официальный сайт ведомства. Ранее агентство писало о том, что в Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте не хватает сотрудников. По мнению источников агентства, это привело к ухудшению криминогенной обстановки на местном ЖД-вокзале.