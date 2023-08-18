Военный ВС РФ в одиночку ликвидировал восемь украинских боевиков

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, стрельбище, война, пулеметчик, стрелки, военные сборы, пехота, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, огневая подготовка, пехотинцы, боестолкновение
Пулеметчик ВС РФ предотвратил попытку атаки со стороны ВСУ, пишет Readovka Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате успешной боевой операции одного российского пулеметчика на запорожском направлении, восемь солдат Вооруженных сил Украины были ликвидированы. Украинские военные были уничтожены шквальным пулеметным огнем.

«Результат безупречной работы нашего бойца — уничтожено восемь украинских боевиков», — сообщает telegram-канал Readovka. Там добавили, что солдаты ВСУ высадились вблизи лесопосадки на ореховском участке фронта с целью атаковать российские позиции.

Пулеметчик ВС РФ, находящийся в засаде, тщательно наблюдал за ними и аккуратно подпустил противника на ближнюю дистанцию, открыв шквальный огонь. Это предотвратило очередную попытку атаки со стороны украинских сил, передали в telegram-канале.

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В результате успешной боевой операции одного российского пулеметчика на запорожском направлении, восемь солдат Вооруженных сил Украины были ликвидированы. Украинские военные были уничтожены шквальным пулеметным огнем. «Результат безупречной работы нашего бойца — уничтожено восемь украинских боевиков», — сообщает telegram-канал Readovka. Там добавили, что солдаты ВСУ высадились вблизи лесопосадки на ореховском участке фронта с целью атаковать российские позиции. Пулеметчик ВС РФ, находящийся в засаде, тщательно наблюдал за ними и аккуратно подпустил противника на ближнюю дистанцию, открыв шквальный огонь. Это предотвратило очередную попытку атаки со стороны украинских сил, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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