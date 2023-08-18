Военный ВС РФ в одиночку ликвидировал восемь украинских боевиков

18 августа 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Пулеметчик ВС РФ предотвратил попытку атаки со стороны ВСУ, пишет Readovka Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате успешной боевой операции одного российского пулеметчика на запорожском направлении, восемь солдат Вооруженных сил Украины были ликвидированы. Украинские военные были уничтожены шквальным пулеметным огнем. «Результат безупречной работы нашего бойца — уничтожено восемь украинских боевиков», — сообщает telegram-канал Readovka. Там добавили, что солдаты ВСУ высадились вблизи лесопосадки на ореховском участке фронта с целью атаковать российские позиции. Пулеметчик ВС РФ, находящийся в засаде, тщательно наблюдал за ними и аккуратно подпустил противника на ближнюю дистанцию, открыв шквальный огонь. Это предотвратило очередную попытку атаки со стороны украинских сил, передали в telegram-канале.

В результате успешной боевой операции одного российского пулеметчика на запорожском направлении, восемь солдат Вооруженных сил Украины были ликвидированы. Украинские военные были уничтожены шквальным пулеметным огнем. «Результат безупречной работы нашего бойца — уничтожено восемь украинских боевиков», — сообщает telegram-канал Readovka. Там добавили, что солдаты ВСУ высадились вблизи лесопосадки на ореховском участке фронта с целью атаковать российские позиции. Пулеметчик ВС РФ, находящийся в засаде, тщательно наблюдал за ними и аккуратно подпустил противника на ближнюю дистанцию, открыв шквальный огонь. Это предотвратило очередную попытку атаки со стороны украинских сил, передали в telegram-канале.