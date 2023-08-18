Военный ВС РФ в одиночку ликвидировал восемь украинских боевиков

В результате успешной боевой операции одного российского пулеметчика на запорожском направлении, восемь солдат Вооруженных сил Украины были ликвидированы. Украинские военные были уничтожены шквальным пулеметным огнем.
«Результат безупречной работы нашего бойца — уничтожено восемь украинских боевиков», — сообщает telegram-канал Readovka. Там добавили, что солдаты ВСУ высадились вблизи лесопосадки на ореховском участке фронта с целью атаковать российские позиции.
Пулеметчик ВС РФ, находящийся в засаде, тщательно наблюдал за ними и аккуратно подпустил противника на ближнюю дистанцию, открыв шквальный огонь. Это предотвратило очередную попытку атаки со стороны украинских сил, передали в telegram-канале.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.