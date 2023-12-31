Жительница ЯНАО ищет мужчину, который спас ей жизнь в Кургане в 1999 году

31 декабря 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Девушка пробовала найти мужчину через соцсети, но это не принесло результатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Салехарда (ЯНАО) Екатерина Соколова ищет мужчину, который спас ей жизнь 24 года назад на трассе под Курганом. По словам мамы 26-летней девушки, семья попала в ДТП 17 февраля 1999 года. «Екатерина Соколова ищет мужчину, который спас ей жизнь в Кургане. Мы ехали со стороны Кетово в сторону города [Кургана]. На перекрестке, где поворот на [поселок] Керамзитный, встречную машину вынесло к нам на полосу», — пояснила собеседница портала 45.RU. Ребенок, которому тогда было 1,5 года, вылетел через лобовое стекло, девочка истекала кровью. Проезжающий мимо молодой человек остановился, забрал ее и повез навстречу скорой. Своего имени спаситель не назвал. Поиски, которые проводились до этого момента, результата не дали. Екатерина Соколова, ранее жившая в Курганской области, надеется на новогоднее чудо.

Жительница Салехарда (ЯНАО) Екатерина Соколова ищет мужчину, который спас ей жизнь 24 года назад на трассе под Курганом. По словам мамы 26-летней девушки, семья попала в ДТП 17 февраля 1999 года. «Екатерина Соколова ищет мужчину, который спас ей жизнь в Кургане. Мы ехали со стороны Кетово в сторону города [Кургана]. На перекрестке, где поворот на [поселок] Керамзитный, встречную машину вынесло к нам на полосу», — пояснила собеседница портала 45.RU. Ребенок, которому тогда было 1,5 года, вылетел через лобовое стекло, девочка истекала кровью. Проезжающий мимо молодой человек остановился, забрал ее и повез навстречу скорой. Своего имени спаситель не назвал. Поиски, которые проводились до этого момента, результата не дали. Екатерина Соколова, ранее жившая в Курганской области, надеется на новогоднее чудо.