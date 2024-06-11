Махонин обсудил с Хуснуллиным строительство трассы до Екатеринбурга

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Марат Хуснуллин посетил регион впервые с 2020 года
Марат Хуснуллин посетил регион впервые с 2020 года Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и вице-премьер Марат Хуснуллин обсудили строительство трассы до Екатеринбурга. Об этом прикамский глава рассказал в своем telegram-канале.

«Пермский край с рабочим визитом посетил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. Обсудили с Маратом Шакирзяновичем строительство трассы Пермь — Екатеринбург», — написал Дмитрий Махонин.

В рамках рабочего визита вице-премьера в регион также были затронуты вопросы реализации программы по расселению из аварийного жилья. Это первый приезд Хуснуллина в Прикамье с момента, как он стал куратором федеральных инфраструктурных проектов в 2020 году.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и вице-премьер Марат Хуснуллин обсудили строительство трассы до Екатеринбурга. Об этом прикамский глава рассказал в своем telegram-канале. «Пермский край с рабочим визитом посетил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. Обсудили с Маратом Шакирзяновичем строительство трассы Пермь — Екатеринбург», — написал Дмитрий Махонин. В рамках рабочего визита вице-премьера в регион также были затронуты вопросы реализации программы по расселению из аварийного жилья. Это первый приезд Хуснуллина в Прикамье с момента, как он стал куратором федеральных инфраструктурных проектов в 2020 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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