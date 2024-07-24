Под Тюменью трижды за сутки перекроют проезд по региональной трассе

В Тюменской области проведут три перекрытия на трассе до Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения вводят для проведения работ на электросетях
Ограничения вводят для проведения работ на электросетях Фото:

В Тюменском районе в течение дня проведут три кратковременных перекрытия на трассе до Екатеринбурга. Движение в эти периоды будет полностью остановлено, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«Сегодня, 24 июля, ГИБДД временно ограничит движение на автодороге Екатеринбург-Тюмень в Тюменском районе. Движение транспорта в обоих направлениях будет приостановлено на 300-м километре трассы Р-351 (остановка „Деревня Елань“ в районе населенного пункта Ушакова)», — говорится в сообщении.

Перекрытия будут действовать в течение 15 минут с 13:00, 14:00 и 15:00. Сообщается, что ограничения вводятся для проведения работ на электросетях и повышения надежности электроснабжения Тюменского района. 

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В Тюменском районе в течение дня проведут три кратковременных перекрытия на трассе до Екатеринбурга. Движение в эти периоды будет полностью остановлено, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «Сегодня, 24 июля, ГИБДД временно ограничит движение на автодороге Екатеринбург-Тюмень в Тюменском районе. Движение транспорта в обоих направлениях будет приостановлено на 300-м километре трассы Р-351 (остановка „Деревня Елань“ в районе населенного пункта Ушакова)», — говорится в сообщении. Перекрытия будут действовать в течение 15 минут с 13:00, 14:00 и 15:00. Сообщается, что ограничения вводятся для проведения работ на электросетях и повышения надежности электроснабжения Тюменского района. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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