Под Тюменью трижды за сутки перекроют проезд по региональной трассе

В Тюменском районе в течение дня проведут три кратковременных перекрытия на трассе до Екатеринбурга. Движение в эти периоды будет полностью остановлено, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«Сегодня, 24 июля, ГИБДД временно ограничит движение на автодороге Екатеринбург-Тюмень в Тюменском районе. Движение транспорта в обоих направлениях будет приостановлено на 300-м километре трассы Р-351 (остановка „Деревня Елань“ в районе населенного пункта Ушакова)», — говорится в сообщении.
Перекрытия будут действовать в течение 15 минут с 13:00, 14:00 и 15:00. Сообщается, что ограничения вводятся для проведения работ на электросетях и повышения надежности электроснабжения Тюменского района.
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