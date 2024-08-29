Челябинская компания за полмиллиарда сделает ремонт курганской трассы «Иртыш»

Челябинская компания ООО «Т.Т.К» за 513,2 миллиона рублей сделает ремонт участка трассы «Иртыш» в Курганской области. Об этом сообщается в аукционной документации.
«Объект закупки: ремонт автомобильной дороги „Иртыш“ — Юргамыш — Куртамыш в Юргамышском и Куртамышском муниципальных округах Курганской области на участке км 35+097 — км 58+111. Победитель аукциона: ООО „Топливо транспортная компания“ из Челябинска», — говорится в документации, которая имеется в распоряжении URA.RU.
Заказчиком выступает ГКУ «Курганавтодор». Изначально стоимость контракта составляла 625,9 млн рублей. Всего на аукцион было подано семь заявок. Челябинская фирма оказалась победителем, снизив цену на 112 млн рублей. К ремонту подрядчик должен будет приступить с апреля 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области осталось отремонтировать 15% трассы до Тюмени. В пресс-службе Упрдора «Южный Урал» сообщали, что ремонты участков дороги включают расширение дороги до четырех полос.
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