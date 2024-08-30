Православный календарь на сентябрь 2024: посты, праздники и традиции

В сентябре 2024 года православные христиане отмечают три великих праздника Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сентябрь 2024 года в православном календаре насыщен праздниками и памятными датами. В этом месяце верующие отмечают 78 праздников, посвященных важным событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Крестителя, а также памяти святых, мучеников и особо почитаемых икон. В числе ключевых событий месяца — три великих праздника: Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня. В материале URA.RU — рассказывается про каждый из этих дней подробно.

В первый месяц осени православные верующие отмечают несколько важных дат Фото: Илья Московец © URA.RU

Православные праздники по датам

1 сентября: День Собора Московских святых. В этот день верующие вспоминают святых, связанных с Москвой, и молятся им о духовной помощи и защите. Этот праздник напоминает о важности местных святых, которые поддерживают и укрепляют веру в городе.

2 сентября: Память пророка Самуила. Пророк Самуил был последним судией Израиля, известным своей справедливостью и благочестием. Праздник напоминает о его вкладе в историю Израиля и его пророческом служении.

3 сентября: День памяти апостола от 70-ти Фаддея Едесского. Апостол Фаддей был одним из 70 учеников Христа и нес слово Божие в различных регионах. Также отмечается память мученицы Вассы, пострадавшей за веру.

4 сентября: Память мучеников Агафоника, Зотика и Феопрепия. Эти мученики пострадали за веру Христову в различные исторические периоды. Этот день посвящен их подвигам и мужеству.

5 сентября: Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Завершение празднования Успения напоминает о кончине и вознесении Богородицы, ее духовной роли и заступничестве перед Богом.

6 сентября: Память священномученика Евтихия и перенесение мощей святителя Петра Московского. Святитель Петр был первым митрополитом Московским и основателем Московской митрополии, его мощи почитаются как символ духовной преемственности.

7 сентября: Празднование перенесения мощей апостола Варфоломея и апостола Тита. Эти апостолы проповедовали христианство в различных регионах и их мощи были перенесены для почитания в новые места.

8 сентября: Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Эта икона считается чудотворной и символизирует защиту и благословение для города Владимира и всей России.

Во второе воскресенье сентября верующие празднуют Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы Фото: Илья Московец © URA.RU

9 сентября: Память преподобного Пимена Великого. Пимен был известен своей духовной строгостью и подвижничеством, его жизнь служит примером глубокого покаяния и молитвы.

10 сентября: Собор преподобных отцов Киево-Печерских и память преподобномучеников Казанских. Киево-Печерские отцы были основателями монашеского подвига в России, а мученики Казанские прославились за свою веру и терпение в трудные времена.

11 сентября: Усекновение главы Иоанна Предтечи. Праздник, посвященный самому почитаемому христианскому святому после Богородицы. В этот день верующие вспоминают события, описанные в Евангелиях, и чтят память Иоанна Крестителя, который был казнен по приказу царя Ирода Антипы. Святой Иоанн Предтеча известен своим служением проповеди о пришествии Спасителя и своим мученичеством за веру.

12 сентября: Память перенесения мощей благоверного новгородского князя Александра Невского. Его мощи были перенесены в Санкт-Петербург, и этот день отмечает его подвиги в защиту русской земли.

13 сентября: Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы. Этот пояс был использован Богородицей и стал символом ее духовной силы и благодати. Праздник напоминает о ее заступничестве за христиан.

14 сентября: Начало индикта — церковного новолетия. Этот день символизирует начало нового церковного года и отмечается особым молитвенным настроением и духовной подготовкой.

15 сентября: Память святителя Иоанна Постника и преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Святитель Иоанн известен своим строгим постом, а Антоний и Феодосий были основателями Киево-Печерской лавры.

На второй неделе сентября церковь отмечает День памяти преподобного Феоктиста Палестинского, который прославился жизнью в строгом посте и молитве в Кутиллийской пустыне, где основал монастырь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

16 сентября: Память святого мученика Анастасия. Анастасий пострадал за свою веру в мучениях, и его мученический подвиг отмечается как пример стойкости и преданности Христу.

17 сентября: Собор Воронежских святых и память святителя Иоасафа Белгородского. Воронежские святые внесли значительный вклад в духовную жизнь региона, а святитель Иоасаф был известен своей мудростью и заботой о пастве.

18 сентября: Память преподобного Иосифа Волоцкого и обретение мощей святителя Феодосия Черниговского. Иосиф Волоцкий был известен своей духовной реформаторской деятельностью, а Феодосий Черниговский прославился своей пастырской заботой.

19 сентября: Память мучеников Евдоксии, Зинона и Макария. Эти мученики приняли смерть за свою веру, и их подвиги служат примером верности Христу.

20 сентября: Память святителя Иоанна Новгородского и преподобного Макария Оптинского. Иоанн Новгородский был известен своей миссионерской деятельностью, а Макарий Оптинский был одним из последних подвижников оптинских старцев.

21 сентября: Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник отмечает рождение Матери Иисуса Христа, которое считается началом спасения человечества. Согласно апокрифу «Протоевангелие Иакова», родители Марии, Иоаким и Анна, долгое время были бездетны, но в ответ на их молитвы ангел предрек им рождение ребенка. Празднование Рождества Богородицы длится шесть дней: один день предпразднства (20 сентября) и 4 дня попразднства (до 25 сентября).

22 сентября: Память Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, и преподобного Иова Почаевского. Иоаким и Анна были благочестивыми родителями, которые воспитали Богородицу, а Иов Почаевский был известен своими подвигами и исцелениями.

На третьей неделе православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы и День памяти ее Почаевской иконы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

23 сентября: Память преподобного Павла Послушливого и Собор Липецких святых. Павел Послушливый известен своей скромной и молитвенной жизнью, а Липецкие святые прославлены за свою преданность Богу и святой жизни.

24 сентября: Память преподобных Феодоры Александрийской Младшей и Силуана Афонского. Феодора Александрийская была известна своей духовной строгостью, а Силуан Афонский прославился духовным опытом и мистическим видением.

25 сентября: Память святого мученика Анастасия. Анастасий пострадал за свою веру, и его мученический подвиг служит примером стойкости и смирения перед лицом гонений.

26 сентября: День предпразднства Воздвижения Креста Господня. День предшествует празднику Воздвижения Креста Господня и посвящен подготовке к празднику, который отмечает обретение и возврат Креста в Иерусалим.

27 сентября: Воздвижение Креста Господня. Праздник посвящен двум событиям: обретению Креста Господня, на котором был распят Христос, в 326 году и возвращению предмета из персидского плена в 628 году. В эти дни Крест Господень был «воздвигнут», то есть поднят и показан народу. Празднование Воздвижения Креста Господня длится девять дней: один день предпразднства (26 сентября) и семь дней попразднства (до четвертого октября).

28 сентября: Память святителя Иоанна Рыльского и святого мученика Капитона. Иоанн Рыльский был известен своей подвижнической жизнью, а Капитон пострадал за свою веру в тяжелые времена гонений.

29 сентября: Память святого мученика Сергия и святой мученицы Вадимы. Сергий и Вадима пострадали за веру и стали символами верности Христу даже перед лицом мучений.

30 сентября: Память мучеников Гурия, Самона и Авива. Эти мученики приняли смерть за веру и их подвиги отмечаются как пример стойкости и преданности Богу.

В сентябре нет дней, посвященных особому поминовению усопших. Ближайший такой день — Димитриевская родительская суббота, которая отмечается 2 ноября. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посты

В сентябре 2024 года православные верующие соблюдают два однодневных поста: 11 сентября — День Усекновения главы Иоанны Предтечи и 27 сентября — День Воздвижения Креста Господня. В эти дни рекомендуется сухоядение, то есть употребление в пищу только холодной пищи растительного происхождения, без масла. Помимо ограничений в еде, в пост следует избегать шумных гуляний, ссор и ругани, а также бракосочетания. В это время также рекомендуется посещать церковь, молиться, исповедоваться и причащаться, содержать дом в чистоте, отказаться от вредных привычек и помогать нуждающимся.