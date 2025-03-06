Мировой судья Петербурга назначила штраф женщине, выбросившей кошку из окна

Мировой судья Петербурга назначила штраф в 70 тысяч Юлии Новицкой, которая была признана виновной в жестоком обращении с животными. Женщина в 2022 году выбросила кошку из окна пятого этажа. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Новицкая, в ночь с 25 на 26 ноября 2022 года, находясь в квартире дома по ул. Швецова, взяла руками кошку, породы „Русская голубая кошка“, по кличке „Плюша“ за кожу в области холки, после чего подошла к окну и выкинула кошку с 5 этажа вниз на асфальтированную поверхность», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Телесные повреждения животного повлекли увечье.
После инцидента в 2022 году Новицкая явилась с повинной, ей была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Однако вскоре она скрылась от органов и была объявлена в федеральный розыск. Лишь в мае 2024 года ее задержали на Московском вокзале в Петербурге, после чего женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
На судебном заседании в 2024 году Новицкая не признала свою вину, утверждая, что не совершала указанного преступления. Тем не менее, суд, основываясь на собранных доказательствах и показаниях свидетелей, пришел к выводу о ее виновности. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 70 000 рублей. Кроме того, учитывая время, проведенное под стражей с 17 мая 2024 года по 28 февраля 2025 года, Новицкая была освобождена от дальнейшего отбывания наказания.
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