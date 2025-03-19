Помощник судьи из ХМАО стала судьей в ЯНАО

Депутаты Заксобрания ЯНАО утвердили Екатерину Геслер в должности мирового судьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Геслер получила удостоверение мирового судьи
Екатерина Геслер получила удостоверение мирового судьи Фото:

Депутаты Заксобрания ЯНАО утвердили в должности мирового судьи суда Ноябрьска Екатерину Геслер. Утверждение в должности прошло в ходе заседания Заксобрания.

«Екатерина Геслер назначена на должность мирового судьи судебного участка № 4, Ноябрьского городского суда. Срок полномочий — три года, так как в должность вступает впервые», — одобрили ее кандидатуру депутаты. Эфир заседания транслировался на официальном сайте Законодательного собрания ЯНАО. 

Рекомендацию от квалификационной коллегии судей она получила 26 февраля. До назначения, по сведениям Нижневартовского городского суда, Екатерина Геслер работала помощником судьи в ХМАО. Удостоверение ей вручили после голосования. 

Ранее URA.RU сообщило, что  председатель Совета судей ЯНАО утратил часть полномочий. Зампредседателя суда ЯНАО Калинкин уступил должность судье Романовой.

Екатерина Геслер получила удостоверение на должность судьи
Екатерина Геслер получила удостоверение на должность судьи
Фото:

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