В Петербурге жители могут получить страховку от ДТП с самокатами

В новом сезоне сервис кикшеринга МТС Юрент позволит пешеходам получать страховую компенсацию, если они окажутся участниками ДТП с самокатами. Максимальная страховая сумма составляет 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МТС Юрент.
«Нововведение распространяется на все города присутствия сервиса, в том числе — Петербург», — рассказали МТС Юрент, передает «Деловой Петербург». Несмотря на рост использования электросамокатов на 30% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, доля инцидентов в Петербурге остается крайне низкой и составляет всего 0,005% от общего числа поездок. В целом по России количество страховых случаев на километр снизилось на 27%, достигнув одного случая на 630 тысяч километров безаварийных поездок.
С началом нового сезона в Петербурге вводятся новые ограничения на парковку арендных электросамокатов. В 2025 году парковка будет ограничена в ключевых районах города, таких как Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы. С 1 августа также будет введена транзитная зона для средств индивидуальной мобильности кикшеринга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.