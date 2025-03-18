18 марта 2025

В Петербурге жители могут получить страховку от ДТП с самокатами

© Служба новостей «URA.RU»
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Максимальная страховая сумма составит 900 тысяч рублей
Максимальная страховая сумма составит 900 тысяч рублей Фото:

В новом сезоне сервис кикшеринга МТС Юрент позволит пешеходам получать страховую компенсацию, если они окажутся участниками ДТП с самокатами. Максимальная страховая сумма составляет 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МТС Юрент.

«Нововведение распространяется на все города присутствия сервиса, в том числе — Петербург», — рассказали МТС Юрент, передает «Деловой Петербург». Несмотря на рост использования электросамокатов на 30% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, доля инцидентов в Петербурге остается крайне низкой и составляет всего 0,005% от общего числа поездок. В целом по России количество страховых случаев на километр снизилось на 27%, достигнув одного случая на 630 тысяч километров безаварийных поездок.

С началом нового сезона в Петербурге вводятся новые ограничения на парковку арендных электросамокатов. В 2025 году парковка будет ограничена в ключевых районах города, таких как Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы. С 1 августа также будет введена транзитная зона для средств индивидуальной мобильности кикшеринга.

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В новом сезоне сервис кикшеринга МТС Юрент позволит пешеходам получать страховую компенсацию, если они окажутся участниками ДТП с самокатами. Максимальная страховая сумма составляет 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МТС Юрент. «Нововведение распространяется на все города присутствия сервиса, в том числе — Петербург», — рассказали МТС Юрент, передает «Деловой Петербург». Несмотря на рост использования электросамокатов на 30% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, доля инцидентов в Петербурге остается крайне низкой и составляет всего 0,005% от общего числа поездок. В целом по России количество страховых случаев на километр снизилось на 27%, достигнув одного случая на 630 тысяч километров безаварийных поездок. С началом нового сезона в Петербурге вводятся новые ограничения на парковку арендных электросамокатов. В 2025 году парковка будет ограничена в ключевых районах города, таких как Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы. С 1 августа также будет введена транзитная зона для средств индивидуальной мобильности кикшеринга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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