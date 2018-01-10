17:42 10 января 2018 2

Цены на нефть достигли максимума 2015 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Цена на нефть бьет все рекорды. Утром 10 января стоимость марки Brent превысила 69 долларов за баррель, достигнув максимума с мая 2015 года. Углеводороды дорожают на фоне сокращения запасов топлива в США и договоренности стран ОПЕК (и России) о сокращении добычи.

Нефть продолжает расти с 2017 года, когда она проделала путь от 34 до 56 долларов. По словам министра финансов Антона Силуанова, бюджет в 2017—2018 годах формировался при цене 40 долларов за баррель, все остальное откладывается в Резервный фонд.

Эксперты сходятся во мнении, что новый бум спроса на нефть поможет России пережить 2018 год, однако затем страна вновь окажется перед лицом кризиса. «Наши основные проблемы не связаны с ценами на нефть. У нас серьезный дефицит бюджетов и пенсионного фонда, не растет экономика, а значит, не растут доходы.

Высокая цена на нефть поможет создать подушку безопасности, но она спасет лишь на пару лет, не больше»,

— полагает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Однако есть и быстрый позитивный эффект: за ростом цен на нефть россияне почувствуют укрепление рубля. Уже 10 января за доллар давали меньше 57 рублей. Оснований для рубля опуститься ниже 60-61 рубля сейчас нет, считает Масленников.

За ростом цен на нефть начал укрепляться рубль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Укрепление рубля на фоне выборов особенно важно для власти, считает экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Если смотреть на социологические опросы еще 2008—2009 года, то можно понять, что для россиян ощущение кризиса ассоциируется прежде всего с падением рубля. Если рубль стабилен, значит, кризиса нет. Может падать промышленность, могут банкротиться предприятия, но если рубль укрепляется, то кризис не ощущается широко. Стабильность рубля из-за высоких цен на нефть создает комфортные условия при проведении президентских выборов», — утверждает экономист.

Рубль укрепляется в очень удачное время, ведь уже в ближайшие месяцы развернется добыча сланцевой нефти, из-за чего цены на углеводороды могут вновь начать падать. «70 долларов за баррель — очень комфортная цена для добычи сланцевой нефти (рентабельность начинается от 35-45 долларов за баррель — прим. ред). А это значит, что через некоторое время может повториться сценарий, который мы наблюдали несколько лет назад. Американцы наращивали добычу, ставя рекорды. А потом на рынке возник переизбыток нефти, и цены рухнули», — говорит эксперт. Сдерживать добывающие мощности американцев нечем, ведь они не участвуют в соглашении ОПЕК и России о квотах по добыче нефти.

Эксперты уверены, что времена, когда баррель был по 100 долларов, закончились навсегда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Эксперты уверены, что серьезного экономического роста при сегодняшних высоких ценах на нефть, как это было в 2000-е годы, ожидать больше не стоит. По итогам первой половины 2014 года цена на нефть превышала 100 долларов за баррель, однако экономический рост составил лишь 0,8%, напоминает Николаев. «Дополнительный приток денег смягчает ситуацию, но не гарантирует роста экономики. Осенью прошлого года цена на нефть понемногу подрастала, однако экономика тормозила все сильнее. К концу 2017 года промышленность вообще упала вниз», — говорит эксперт «URA.RU».

Эффект от резкого подъема цен на нефть можно сравнить с эффектом похмелья, считает директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

«Это похоже на краткосрочную горячку, за которой наступит более долгое и болезненное похмелье. Когда больному дают лекарство в малых дозах, то он держится, но, когда дозу постоянно увеличивают, это приводит к привыканию, однако болезнь это не лечит.

Экономика растет, но этот рост не основан на внутренних факторах», — сообщил экономист «URA.RU».

Однако он уверен, что разбрасываться деньгами на грандиозные имиджевые проекты вроде Олимпиады или чемпионата мира, как это было раньше, власть больше не будет. «Время гигантских проектов прошло хотя бы потому, что даже самые отъявленные оптимисты не верят, что нефть за 70 долларов — это надолго. Нынешнее счастье держится на очень тоненьких ниточках и может закончиться в любой момент», — говорит Буклемишев.