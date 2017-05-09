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09 мая 2017
08 мая 2017
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10:24  09 мая 2017 0

«Дойди до Берлина!» Тест «URA.RU» с нетривиальными вопросами о Великой Победе

Парад Победы на Красной площади. Москва, военная техника, 9 мая, парад победы, красная площадь, т-90
Проверь, все ли ты знаешь об истории самой великой ПобедыФото: Владимир Андреев © URA.RU

День Победы 9 мая сегодня традиционно отмечают во всех городах страны. Уникальности в этом событии от года к году не прибавляется: чиновники вспоминают все больше шаблонов, хотя долгие годы Великой Отечественной войны породили немало историй на грани фантастики. Родились и памятные символы военного времени, которые сегодня не теряют своей значимости. Особенно, если их помнят.

Знаете ли вы историю ВОВ дальше ключевых дат и названий городов-героев? Редакция «URA.RU» предлагает вам тест с нестандартными и нескучными вопросами, который и покажет, знаете ли вы об истории великой Победы больше, чем даты начала и окончания.

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.Ru»
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