10:24 09 мая 2017 0

Проверь, все ли ты знаешь об истории самой великой Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

День Победы 9 мая сегодня традиционно отмечают во всех городах страны. Уникальности в этом событии от года к году не прибавляется: чиновники вспоминают все больше шаблонов, хотя долгие годы Великой Отечественной войны породили немало историй на грани фантастики. Родились и памятные символы военного времени, которые сегодня не теряют своей значимости. Особенно, если их помнят.

Знаете ли вы историю ВОВ дальше ключевых дат и названий городов-героев? Редакция «URA.RU» предлагает вам тест с нестандартными и нескучными вопросами, который и покажет, знаете ли вы об истории великой Победы больше, чем даты начала и окончания.