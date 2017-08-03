В Кировграде задержаны двое подозреваемых в краже канализационных люков — прямо при совершении очередного преступления. Всего за год воры сняли 16 чугунных крышек.
Как рассказали «URA.RU» в службе безопасности АО «Облкоммунэнерго» — компании, которая следит в городе за исправностью систем водоснабжения и водоотведения, — кировградцы действовали группами по два человека. Задержанные уже сдали своих подельников, по всем фактам проводится расследование.
В его ходе, например, выяснилось, что воровать люки — дело неприбыльное. «Нам очень важно выявить, куда преступники сдавали краденое. Идет тщательная проверка пунктов приема металла — всего их в городе пять. Стоимость утильсырья очень низка — 8 рублей за килограмм. То есть 40-килограммовый люк стоит всего 320 рублей. А вот новый такой же — около 2 с половиной тысяч. Но дело даже не в этом, а, прежде всего, в опасности, которую представляют открытые колодцы для населения. Ведь оперативно заметить отсутствие крышки и быстро ее заменить не всегда возможно», — прокомментировали ситуацию в службе безопасности АО «Облкоммунэнерго».
Сейчас в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела по статье 158 ч.2 УК РФ, в них фигурирует три эпизода. По каждому случаю кражи — за один раз воры вскрывали по 5-6 колодцев — энергетиками подано заявление в полицию.
За кражу канализационных люков герои «Реальных пацанов» получили сроки уже в первых эпизодах сериала.