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03 августа 2017
14:05  03 августа 2017 0

Полиция Кировграда поймала с поличным последователей сериала «Реальные пацаны»

Реальные пацаны
За кражу канализационных люков герои «Реальных пацанов» получили сроки уже в первых эпизодах сериалаФото: Instagram

В Кировграде задержаны двое подозреваемых в краже канализационных люков — прямо при совершении очередного преступления. Всего за год воры сняли 16 чугунных крышек.

Как рассказали «URA.RU» в службе безопасности АО «Облкоммунэнерго» — компании, которая следит в городе за исправностью систем водоснабжения и водоотведения, — кировградцы действовали группами по два человека. Задержанные уже сдали своих подельников, по всем фактам проводится расследование.

В его ходе, например, выяснилось, что воровать люки — дело неприбыльное. «Нам очень важно выявить, куда преступники сдавали краденое. Идет тщательная проверка пунктов приема металла — всего их в городе пять. Стоимость утильсырья очень низка — 8 рублей за килограмм. То есть 40-килограммовый люк стоит всего 320 рублей. А вот новый такой же — около 2 с половиной тысяч. Но дело даже не в этом, а, прежде всего, в опасности, которую представляют открытые колодцы для населения. Ведь оперативно заметить отсутствие крышки и быстро ее заменить не всегда возможно», — прокомментировали ситуацию в службе безопасности АО «Облкоммунэнерго».

Сейчас в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела по статье 158 ч.2 УК РФ, в них фигурирует три эпизода. По каждому случаю кражи — за один раз воры вскрывали по 5-6 колодцев — энергетиками подано заявление в полицию.

За кражу канализационных люков герои «Реальных пацанов» получили сроки уже в первых эпизодах сериала.

Юлия Литвиненко
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© Служба новостей «URA.Ru»
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