14:10 19 октября 2017 10

Ксения Собчак готова к участию в президентских выборах в марте 2018 года Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Решение Ксении Собчак выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы понравилось далеко не всем, однако она «не привыкла останавливаться на своих старых победах». Такое заявление «URA.RU» сделал певец, композитор, народный артист России Дмитрий Маликов.

Выдвижение Ксении Собчак в качестве кандидата на пост главы государства понравилось далеко не всем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Думаю, что Ксении удастся привлечь интерес молодежи к выборам в марте. Она очень яркая фигура, которая всегда на слуху. Главное качество Ксении — не останавливаться на уже достигнутых победах и двигаться только вперед. Естественно, далеко не всем это по душе», — сказал Маликов.

Он также назвал заявление Собчак о выдвижении в качестве кандидата на пост главы государства «огромным событием».

Певец Николай Басков новость о выдвижении Собчак узнал от «URA.RU» и был шокирован: «А что, Ксения выдвигается в президенты? Вот это да! Вы знаете, мне надо время, чтобы переварить эту информацию».

О планах выдвижения своей кандидатуры Ксения Собчак сообщила накануне, 18 октября, в письме, отправленном в газету «Ведомости».

«Уже много лет назад власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа «Против всех», — объяснила она свой шаг.