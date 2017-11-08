17:08 08 ноября 2017 0

Активные россияне хотят управлять страной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завершился прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России». К концу дня 6 ноября на конкурс было подано 199 тысяч заявлений от граждан РФ. Уральцы оказались не самыми активными участниками — из УрФО на конкурс пришло чуть более 17 тысяч заявок.

Как отметил руководитель конкурса, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров, активность россияне проявили с самого начала, как был объявлен конкурс. «То, что наши ожидания будут превышены, мы поняли практически с первых часов регистрации, успели подготовиться и справиться с потоком технически и технологически. Отрадно, что у нас в стране столько активных, мотивированных людей», — рассказал Комиссаров.

Менее чем за сутки на сайте http://лидерыроссии.рф/ зарегистрировались почти 20 тысяч человек.

Больше всего заявок пришло из Центрального Федерального округа — 35,5% (71418 штук). Только от москвичей и жителей Подмосковья было принято почти 73% заявок ЦФО.

17 421 заявка, поданная из УрФО, распределена следующим образом: у Свердловской области 36,8%, Челябинская область 24,4%, Тюменская область 15% и рядом — Ханты-Мансийский АО — Югра 13,8%. Далее: Ямало-Ненецкий АО и Курганская область. Из Пермского края было отправлено 8,8% заявок.

Как отмечают организаторы конкурса, самое большое количество участников (38%) — это люди в возрасте от 36 до 45 лет, почти 20% подавших заявку — молодежь. Управленческий опыт от 6 до 10 лет имеют чуть больше трети конкурсантов. Теперь конкурсантам необходимо активировать Личный кабинет и записать видеоинтервью. А 10,12,16 и 17 ноября участникам предстоит пройти тесты дистанционного этапа. Успешно прошедшие этап получат приглашение для участия в очных региональных полуфиналах, которые запланированы на декабрь.

Как писало «URA.RU», конкурс дает шанс фактически всем россиянам стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва, той самой, выпускники которой в последние недели массово назначаются на должности губернаторов. Финалисты конкурса получат образовательные гранты в сумме один миллион рублей.