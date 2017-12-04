МТС и «Мегафон» объявили войну из-за снижения цен на Урале

08:16 04 декабря 2017 0

Пока от действий операторов клиенты экономят деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мегафон готов скинуть цены на тарифы сотовой связи и бороться за каждого клиента в ответ на снижение цен компанией МТС в ряде регионов, в том числе и в Уральском федеральном округе.

Как пишет газета «Ведомости», МТС снизил оплату по тарифам в конце ноября в Тюмени, Кургане, Перми, ХМАО и ЯНАО. Так, в Тюмени популярный тариф Smart подешевел на 33% до 200 рублей, а количество трафика выросло с трех до 10 Гб, объем оплаченной голосовой связи увеличился с 250 до 500 минут. Также в этот список попали Пенза, Тула, Иркутск, Кемерово и Воронеж.

В ответ в «Мегафоне» заявили, что не намерены отдавать конкурентам ни одного своего абонента. Оператор готов пойти на снижение цен на услуги, если в МТС продолжат реализацию начатой стратегии. Остальные федеральные сотовые компании пока никак не реагируют на конфликт конкурентов, заявляя лишь о том, что продолжат повышать качество предоставляемых услуг.

До сих пор картина была обратная. Операторы повышали цены, а минимальные тарифы большой тройки — МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» — были равны. При этом рост цен производился по принципу «больше услуг по большей цене», отмечает «Ведомости».