05:15 24 декабря 2017 6

Датские зоопарки решили разнообразить меню хищников за счет ненужных домашних питомцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу два датских зоопарка обратились к местным жителям с просьбой приносить «ненужных» домашних животных, чтобы разнообразить рацион львов и тигров. Речь идет о небольших зверьках — хомяках и морских свинках.

По словам смотрителя зоопарка в Копенгагене Анна-Софи Эллер, на корм хищникам можно сдавать только маленьких животных вроде морских свинок. «Хищникам весело жевать мех, а внутренности для них очень полезны» — цитирует Эллер Nation News. Она добавила, что кошки и собаки в качестве живого корма приниматься не будут из соображений этики.



Представители зоопарка в Копенгагене также отметили, что владельцы домашних животных смогут лично понаблюдать за их съедением. По словам Эллер, сотрудники предпочитают рассказывать людям правду о дальнейшей судьбе питомцев.

Необычное предложение сотрудников датского зоопарка не осталось без внимания российского сенатора Алексея Пушкова. На своей странице в Twitter политик напомнил, что в 2014 Дания уже фигурировала в новостных лентах в связи с убийством жирафа Мариуса. «Первые по изуверству: то жирафа публично расчленят и львам скормят, то домашних питомцев скармливают львам. Неладно что-то в датском государстве», — написал Пушков.