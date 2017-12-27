09:12 27 декабря 2017 0

Сбербанк нарастил свою долю на рынке кредитования Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уральский банк Сбербанка в 2017 году смог нарастить свою долю на рынке кредитования крупного и среднего бизнеса с 28,3% до 31,3%. Это позволило Уральскому банку стать лидером по этому показателю среди всех региональных филиалов Сбербанка, сообщили в пресс-службе организации.

При этом отмечается, что прирост произошел на фоне увеличения общей емкости рынка. За 2017 год объем выданных кредитов для крупного и среднего бизнеса вырос с 472 до 486 млрд рублей.

Рост доли Уральского банка объясняется увеличением вложений в промышленность, в том числе — в тяжелую. Лидерами в данном сегменте являются Челябинская и Свердловская области. По словам экспертов, рост интереса бизнеса к кредитам связан со стабилизацией экономики, повышением цен на сырье (алюминий, медь и никель), а также увеличением промпроизводства.

Отметим, что бизнес привлекает кредиты Сбербанка для развития уже действующих производств, а не для работы над новыми проектами.