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11 января 2018
Главные новости 
11:48  11 января 2018 0

«Одобрен на самом высоком уровне». «Кошелек» Собянина расширяет угольный бизнес в Хакасии

Худайнатов Эдуард, худайнатов эдуард
Компания Худайнатова имеет планы на три месторожденияФото: Yana Lapikova / Government.ru

Владелец «Нефтегазхолдинга» и бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов хочет расширить подконтрольную ему компанию «Коулстар» в угольном сегменте Хакасии. «Коммерсант» сообщает, что с подачи компании готовятся материалы для проведения торгов по трем участкам Бейского месторождения энергоуглей (Аршановский-2, Западный и Сосновозерский-1).

Источники издания заявляют, что «Коулстар» как инвестор в Бейские месторождения «одобрен на самом высоком уровне» и что все понимают, кто должен выиграть конкурс. При этом интересы других компаний, работающих в отрасли, пострадать не должны. Об этом заявлял губернатор Хакасии Виктор Зимин на закрытых встречах с бизнесменами.

Помимо компании «Коулстар», на разных участках Бейского месторождения работают СУЭК Андрея Мельниченко и «Востсибуголь» (входит в состав En+ Олега Дерипаски). Сейчас Роснедра готовят материалы для лицензирования Бейского-Западного месторождения. Главы Минприроды РФ Сергей Донской отмечает, что конкурс проведут только во втором квартале 2018 года.

По слухам, Худайнатов считается одним из «кошельков» мэра Москвы Сергея Собянина. Владелец нефтяной компании на протяжении нескольких лет возглавлял поселок Пойковский в Ханты-Мансийском АО.

Иван Антонов
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