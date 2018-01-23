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24 января 2018
23 января 2018
18:58  23 января 2018 2

На Урале мошенники внедряют новый способ выманивания денег

Клипарт. Разное. Москва, центробанк, банк россии, цбрф
Центробанк предупреждает, что не производит никаких компенсационных выплатФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Пермском крае преступники под видом работников Центробанка обещают компенсацию за лекарства и выманивают у доверчивых горожан деньги. О новом виде мошенничества пишет местный портал properm.ru.

Злоумышленники действуют от имени Банка России, используя IP-телефонию. Таком образом они скрывают реальный номер и подменяют его телефоном пермского отделения Банка России. Потенциальным жертвам сообщают о том, что им положена денежная компенсация за купленные ранее медицинские препараты.

Как рассказала жительница Перми, преступники предлагали ей вернуть 500 тысяч рублей за купленные в 2014 году биологически активные добавки. Обещанная выплата якобы находилась на счете в Банке России. Однако, чтобы ее получить, требовалось оформить «финансовое подтверждение», которое женщина должна была перечислить на определенный карточный счет. В пермском отделении Центробанка заявили, что они выплатами компенсаций не занимаются.

О новой схеме отъема денег у граждан путем телефонного мошенничества сообщало ранее «Федеральное агентство новостей». Злоумышленники звонят клиентам кредитных учреждений с номеров этих же банков, используя виртуальные АТС, и выведывают логины и пароли банковских карт. Забавный случай с переодетым мошенником ранее опубликовала «Русская планета». Москвич в женской одежде пытался получить кредит в одном из столичных банков. А о том, что в Telegram продают поддельную криптовалюту, сообщала «Национальная служба новостей».

Рита Теркина
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