18:26 26 января 2018 1

Почти все апартаменты в гостиницах на дни турнира забронированы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ростуризм направит руководителям регионов, принимающих чемпионат мира (ЧМ) по футболу-2018, данные обо всех арендодателях квартир, планирующих сдавать жилье во время турнира. Об этом пишет RNS.

Сотрудники ведомства в преддверии мирового турнира занялись мониторингом объявлений о сдаче квартир в интернете и составили списки арендодателей. Перечни будут направлены губернаторам регионов, которые должны будут проверить стоимость съемного жилья, рассказала начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия.

«В объявлениях указано, что в стоимость включен местный налог. Это означает, что, скорее всего, законы соблюдаются», — добавила Арахамия. При нарушении закона власти регионов могут обратиться в Федеральную налоговую службу по этому поводу, объяснила представитель Ростуризма.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На Урале турнир будет принимать Екатеринбург. Номеров в гостиницах города почти не осталось. Частное жилье предлагают по заоблачным ценам — около 64 тысяч рублей в сутки. При этом некоторые жители городов ЧМ-2018 явно переоценивают свои апартаменты. В дни проведения мундиаля в Екатеринбурге ожидаются огромные пробки.

Кроме того, на время ЧМ-2018 ФСБ остановит работу заводов в России из соображений безопасности. Соответствующие письма были отправлены промышленникам. Ограничения затронут и Урал. Предприятия могут понести многомиллионные убытки, писало ранее «URA.RU».