{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 января 2018
26 января 2018
18:26  26 января 2018 1

Ростуризм перепишет всех россиян, сдающих квартиры к ЧМ-2018. Пофамильные списки получит и Куйвашев

Академ Риверсайд Челябинск, жилье, новоселье, ключи от квартир
Почти все апартаменты в гостиницах на дни турнира забронированыФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Ростуризм направит руководителям регионов, принимающих чемпионат мира (ЧМ) по футболу-2018, данные обо всех арендодателях квартир, планирующих сдавать жилье во время турнира. Об этом пишет RNS.

Сотрудники ведомства в преддверии мирового турнира занялись мониторингом объявлений о сдаче квартир в интернете и составили списки арендодателей. Перечни будут направлены губернаторам регионов, которые должны будут проверить стоимость съемного жилья, рассказала начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия.

Новость по теме
ФСБ остановит заводы в России на время ЧМ-2018. Ограничения затронут и Урал

«В объявлениях указано, что в стоимость включен местный налог. Это означает, что, скорее всего, законы соблюдаются», — добавила Арахамия. При нарушении закона власти регионов могут обратиться в Федеральную налоговую службу по этому поводу, объяснила представитель Ростуризма.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На Урале турнир будет принимать Екатеринбург. Номеров в гостиницах города почти не осталось. Частное жилье предлагают по заоблачным ценам — около 64 тысяч рублей в сутки. При этом некоторые жители городов ЧМ-2018 явно переоценивают свои апартаменты. В дни проведения мундиаля в Екатеринбурге ожидаются огромные пробки.

Кроме того, на время ЧМ-2018 ФСБ остановит работу заводов в России из соображений безопасности. Соответствующие письма были отправлены промышленникам. Ограничения затронут и Урал. Предприятия могут понести многомиллионные убытки, писало ранее «URA.RU».

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров