Уральцы попали в число лучших политтехнологов России

Очередной рейтинг профессионалов — организаторов избирательного процесса в России и лидеров в сфере политических и гуманитарных технологий — представила публике «Общая Газета». В двадцатку попал выходец с Урала Олег Матвейчев (10-е место, 97 упоминаний) — профессор НИУ Высшая школа экономики (Москва). Также в исследовании издания упомянуты Александр Пирогов — уроженец Свердловской области, руководитель группы политического консультирования «Пирогов и партнеры», и Мария Сергеева — столичный политтехнолог, руководившая проектом «Славим человека труда» в полпредстве УрФО.
Выход рейтинга приурочен к началу нового политического сезона. «Исходя из исследования, можно понять, кто именно и насколько эффективно управляет в России выборами и политическими кампаниями», — отмечают в «Общей Газете».
Респондентами издания стали 100 действующих политиков, политтехнологов, политологов и журналистов. Еще 150 экспертов получили анкеты с фамилиями 62 претендентов на место в топ-20. В качестве персон для рейтинга не рассматривались президент, премьер-министр России, партийные лидеры, журналисты и руководители СМИ.
По итогам опроса первую строчку рейтинга занял Константин Костин (163 упоминания), председатель правления «Фонда развития гражданского общества», советник первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, возможный координатор кампании по выборам мэра Москвы 2018 года (при условии участия в выборах Сергея Собянина).
На втором месте — Вартан Саркисов (144 упоминания), генеральный директор и совладелец «ИМА-Консалтинг», разработчик логотип и концепции PR-продвижения президентской кампании. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Орлов (137 упоминаний) — генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций», член Высшего совета «Единой России».
На девятое место (102 упоминания) попал хорошо знакомый уральцам политтехнолог Андрей Колядин, который в течение года (с июля 2012-го) был заместителем полномочного представителя Президента РФ в УрФО.
Александр Пирогов в основной рейтинг не попал, но набрал более 30 упоминаний. Уроженец Каменска-Уральского, выпускник философского факультета УрГУ, с 1998 года возглавил группу политического консультирования «Пирогов и партнеры», которая подготовила более 60 избирательных кампаний различного уровня по всей стране. Столько же упоминаний набрала куратор проекта «Славим человека труда», экс-сотрудница департамента по внутренней политике полпредства УрФО Мария Сергеева. Она работала на Урале с 2015 года в команде Игоря Холманских.