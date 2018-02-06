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06 февраля 2018
Главные новости 
12:21  06 февраля 2018 2

Смертельное ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Грузовик рухнул с моста в обрыв. ФОТО

По предварительной информации, водитель «семерки» погибФото: группа «Регион-86 | Сургут», «ВКонтакте»

Утром 6 февраля на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП, при котором погиб человек. Об этом сообщается в группе «К-ИНФОРМ | СУРГУТ» во «ВКонтакте».

По информации пользователей Сети, автомобиль марки ВАЗ-2107 врезался в грузовик. От сильного удара большегруз упал с моста, а водитель легковушки скончался на месте.

Факт аварии корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Причины произошедшего устанавливаются.

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Фото: группа «Регион-86 | Сургут», «ВКонтакте»

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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