12:21 06 февраля 2018 2

По предварительной информации, водитель «семерки» погиб Фото: группа «Регион-86 | Сургут», «ВКонтакте»

Утром 6 февраля на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП, при котором погиб человек. Об этом сообщается в группе «К-ИНФОРМ | СУРГУТ» во «ВКонтакте».

По информации пользователей Сети, автомобиль марки ВАЗ-2107 врезался в грузовик. От сильного удара большегруз упал с моста, а водитель легковушки скончался на месте.

Факт аварии корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Причины произошедшего устанавливаются.