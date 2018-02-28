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28 февраля 2018
17:17  28 февраля 2018 1

Комарова привлекает любовь с помощью «Духа огня». ВИДЕО

Дух огня 2017. Ханты-Мансийск, дух огня, соловьев сергей, Наталья Комарова
По традиции фестиваль открывают губернатор Наталья Комарова и режиссер Сергей СоловьевФото: Александр Кулаковский © URA.RU

С 1 по 7 марта в Ханты-Мансийске в шестнадцатый раз пройдет кинофестиваль «Дух огня». Он соберет российских и зарубежных ценителей авторского кино.

В этом году гостями и экспертами фестиваля станут: известный французский актер, режиссер и сценарист Пьер Леон; французский и американский актер и писатель, лауреат престижной премии «Сезар», Кристофер Ламберт; российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский (он возглавит жюри национального конкурса), известный российский актер Сергей Гармаш, звезда «Реальных пацанов», уроженка Перми Екатерина Шпица и другие.

Дух огня 2014. Ханты-Мансийск
Организаторы обещают интересную программу
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Грядущий фестиваль приурочен к 900-летию упоминаний о Югре в русских летописях и к объявленному в Югре Году гражданского согласия. Темой «Духа огня»-2018 станет любовь: «В Год добровольчества и гражданского согласия важно напомнить всем жителям Югры, что любовь — это движущая сила. Это наиважнейшая тема. Необходимо вовлечь земляков в глобальный разговор о ней, привлечь жителей других стран и регионов», — подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

В рамках фестиваля состоится кинофорум «В_Месте»: о любви и Югре. Это проект фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ». Лекции, посвященные фольклору, языку, традициям региона, а также методике изучения истории, будут показаны в режиме онлайн в Сети. Также будут организованы кинотрансляции. «Кино может стать удивительно эффективным в процессе нравственного воспитания и образования личности. Особенно хорошо в этот формат вписывается кино авторское и короткометражное — ведь сегодня так много информации и так мало времени, чтобы „переварить“ и пропустить через себя весь предлагаемый ежедневно массив новых знаний и опыта», — отметил учредитель фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», депутат Думы Югры от «Единой России» Алексей Андреев.

Наталья Михалева
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