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05 марта 2018
20:39  05 марта 2018 2

Политическая элита России отметит финал президентской гонки огромной тусовкой. Уже можно записываться

Пресс-конференция в ТАСС
Презентация марафона «Ночь выборов» прошла в МосквеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В ночь с 18 на 19 марта в Москве пройдет политический марафон «Ночь выборов 2018», участники которого будут в комфортной обстановке следить за результатами выборов президента России. В единый день голосования в 2017 году политический истеблишмент столицы собирался в лофте центрального телеграфа и мероприятие так понравилось его участникам, что они решили (устранив выявленные огрехи) повторить свой сбор. Сегодня организатор мероприятия, политтехнолог Дмитрий Гусев, объявил о начале регистрации на «Ночь выборов».

Пресс-конференция в ТАСС "Ночь выборов 2018". Москва, гусев дмитрий
Организатор «Ночи выборов — 2018», политтехнолог Дмитрий Гусев, обещает много сюрпризов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Ночь выборов — 2018» стартует в 12-00 в лофте в центре Москвы, завершится марафон в час ночи 19 марта. «Мы приглашаем всех кандидатов, представителей их штабов, все политические силы, всех политических журналистов и блогеров. В марафоне также будут участвовать звезды шоу-бизнеса и спорта. Будут жаркие политические дискуссии, баттлы, прямые включения с заграницей и регионами», — рассказал Гусев журналистам.

Во время марафона в режиме реального времени будут оглашаться промежуточные результаты и данные по явке, анонсировал федеральный координатор Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломойцев. «Наша задача — выдавать результаты раньше ЦИК», — заявил он, отметив, что опираться организаторы будут на электронную систему передачи данных протоколов ТИКов. Таким образом, у участников «Ночи выборов — 2018» будут самые оперативные данные.

То же касается и мониторинга наблюдения за выборами. «Впервые в истории 100 тысяч наблюдателей открывают единую сеть, мы будем собирать информацию со всей страны», — рассказал Коломойцев.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта.

Марина Иванова
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