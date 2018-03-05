20:39 05 марта 2018 2

Презентация марафона «Ночь выборов» прошла в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ночь с 18 на 19 марта в Москве пройдет политический марафон «Ночь выборов 2018», участники которого будут в комфортной обстановке следить за результатами выборов президента России. В единый день голосования в 2017 году политический истеблишмент столицы собирался в лофте центрального телеграфа и мероприятие так понравилось его участникам, что они решили (устранив выявленные огрехи) повторить свой сбор. Сегодня организатор мероприятия, политтехнолог Дмитрий Гусев, объявил о начале регистрации на «Ночь выборов».

Организатор «Ночи выборов — 2018», политтехнолог Дмитрий Гусев, обещает много сюрпризов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Ночь выборов — 2018» стартует в 12-00 в лофте в центре Москвы, завершится марафон в час ночи 19 марта. «Мы приглашаем всех кандидатов, представителей их штабов, все политические силы, всех политических журналистов и блогеров. В марафоне также будут участвовать звезды шоу-бизнеса и спорта. Будут жаркие политические дискуссии, баттлы, прямые включения с заграницей и регионами», — рассказал Гусев журналистам.

Во время марафона в режиме реального времени будут оглашаться промежуточные результаты и данные по явке, анонсировал федеральный координатор Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломойцев. «Наша задача — выдавать результаты раньше ЦИК», — заявил он, отметив, что опираться организаторы будут на электронную систему передачи данных протоколов ТИКов. Таким образом, у участников «Ночи выборов — 2018» будут самые оперативные данные.

То же касается и мониторинга наблюдения за выборами. «Впервые в истории 100 тысяч наблюдателей открывают единую сеть, мы будем собирать информацию со всей страны», — рассказал Коломойцев.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта.