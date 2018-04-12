17:24 12 апреля 2018 0

Российских спортсменов подозревают в приеме допинга на ЧМ-2017 в Хохфильцене Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Прокуратура Вены проводит расследование в отношении должностных лиц Международного союза биатлонистов. Оно связано с обвинениями российских биатлонистов в применении допинга во время чемпионата мира — 2017 в Хохфильцене.

«WKSTA (прокуратура Вены — прим. ред) проводит предварительное расследование использования запрещенных веществ, а также по поводу мошенничества в связи с допингом и взятками ответственному персоналу», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит портал Life.ru. В нем также сказано, что речь идет о чемпионате мира в Хохфильцене. Обвиняемым в принятии допинга грозит тюремное заключение сроком до шести месяцев или штраф до 360 дневных ставок, а за мошенничество — тюремное заключение до трех лет. По статье «Коррупция» предусмотрено заключение на срок от шести месяцев до пяти лет.

Ведомство начало расследование после получения информации от WADA, что Международный союз биатлонистов якобы никак не отреагировал на случаи допинга и дачу взяток в размере около 240 тысяч евро. Кого именно обвиняют в этих преступлениях, прокуратура уточнять не стала.

Отметим, что на упомянутом чемпионате в Хохфильцене Россию представляли в том числе уральцы Евгений Гараничев (Тюменская область), Антон Шипулин (Свердловская область), уроженец ХМАО Алексей Волков, пермячка Екатерина Глазырина, Светлана Слепцова из ХМАО и уроженка Кургана Ирина Старых, которая сейчас проживает в Тюменской области.