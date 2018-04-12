18:05 12 апреля 2018 0

Мать Анастасии Кузютиной пропала в 2008 году Фото: скриншот телешоу «ДНК» на НТВ

Жительница Нового Уренгоя в новом выпуске ток-шоу «ДНК» на НТВ встретилась с бездомной из Перми, в которой узнала свою пропавшую без вести мать. Выяснить правду она решила с помощью теста ДНК.

Анастасия Кузютина из ямальского города увидела бездомную на одном из видеороликов в Интернете, пишет портал 59.ru. Кузютина рассказала, что ее мать пропала в 2008 году. «Она похожа на мою маму чертами лица. Поет песню „Владимирский централ“, а моя мама просто „болела“ темой шансона. Кроме того, у той женщины с видео проблемы с алкоголем. То же самое было и у мамы — из-за этого ее уволили с работы», — рассказала женщина в эфире передачи, объясняя, почему захотела разыскать пермскую бездомную. В студии она призналась, что заберет пермячку к себе, если та действительно окажется ее матерью.

Журналисты отыскали предполагаемую мать Анастасии Кузютиной в Перми. Оказалось, что она живет на трубах теплотрассы. Она рассказала телевизионщикам, что у нее якобы и правда есть дочь Анастасия, с которой она не виделась много лет. Однако до этого пермским журналистам беспризорная поведала совсем другую историю. «Меня зовут Александра Новикова. Мне почти 46 лет. Родом я из Кудымкара. Сестра продала квартиру, я поссорилась с отцом, приехала в Пермь», — рассказывала она. Такую нестыковку Анастасия Кузютина списала на частичную потерю памяти. «А может, она не хочет говорить правду, не хочет, чтобы я увидела ее такой, ей стыдно», — предположила жительница Ямала.

В эфире телешоу Александра Новикова стала обращаться к Анастасии как к своей дочери. Однако результаты теста ДНК расставили все на свои места. «Рядом с вами сидит не ваша мать», — сказал ямалке профессор, проводивший исследование. Анастасия Кузютина призналась, что совсем не расстроена таким результатом и будет продолжать свои поиски дальше.