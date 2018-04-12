{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,07
Динамика за 2 недели
Евро 76,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 апреля 2018
18:05  12 апреля 2018 0

Бездомная пермячка, в которой жительница Ямала узнала пропавшую мать, прошла ДНК-тест на шоу НТВ. ВИДЕО

Мать Анастасии Кузютиной пропала в 2008 годуФото: скриншот телешоу «ДНК» на НТВ

Жительница Нового Уренгоя в новом выпуске ток-шоу «ДНК» на НТВ встретилась с бездомной из Перми, в которой узнала свою пропавшую без вести мать. Выяснить правду она решила с помощью теста ДНК.

Анастасия Кузютина из ямальского города увидела бездомную на одном из видеороликов в Интернете, пишет портал 59.ru. Кузютина рассказала, что ее мать пропала в 2008 году. «Она похожа на мою маму чертами лица. Поет песню „Владимирский централ“, а моя мама просто „болела“ темой шансона. Кроме того, у той женщины с видео проблемы с алкоголем. То же самое было и у мамы — из-за этого ее уволили с работы», — рассказала женщина в эфире передачи, объясняя, почему захотела разыскать пермскую бездомную. В студии она призналась, что заберет пермячку к себе, если та действительно окажется ее матерью.

Журналисты отыскали предполагаемую мать Анастасии Кузютиной в Перми. Оказалось, что она живет на трубах теплотрассы. Она рассказала телевизионщикам, что у нее якобы и правда есть дочь Анастасия, с которой она не виделась много лет. Однако до этого пермским журналистам беспризорная поведала совсем другую историю. «Меня зовут Александра Новикова. Мне почти 46 лет. Родом я из Кудымкара. Сестра продала квартиру, я поссорилась с отцом, приехала в Пермь», — рассказывала она. Такую нестыковку Анастасия Кузютина списала на частичную потерю памяти. «А может, она не хочет говорить правду, не хочет, чтобы я увидела ее такой, ей стыдно», — предположила жительница Ямала.

В эфире телешоу Александра Новикова стала обращаться к Анастасии как к своей дочери. Однако результаты теста ДНК расставили все на свои места. «Рядом с вами сидит не ваша мать», — сказал ямалке профессор, проводивший исследование. Анастасия Кузютина призналась, что совсем не расстроена таким результатом и будет продолжать свои поиски дальше.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров