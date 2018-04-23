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23 апреля 2018
22 апреля 2018
00:33  23 апреля 2018 0

Боксер Маликов госпитализирован после боя за звание чемпиона мира WBA в Екатеринбурге

Павел Маликов получил серьезную травму во время бояФото: RCC Boxing Promotions

Российский боксер Павел Маликов получил травму во время боя с индонезийцем Даудом Йорданом за звание чемпиона мира по версии WBA [Всемирная боксерская ассоциация]. Об этом «URA.RU» рассказал директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

На второй минуте восьмого раунда спортсмен из Индонезии нанес удар Павлу Маликову по корпусу, после которого россиянину потребовалась помощь врачей. Ему диагностировали перелом хрящевой части ребра, сейчас он находится в больнице, но после того, как врачи окажут ему необходимую помощь, спортсмена сразу выпишут, пояснил Титов.

Павел Маликов потерпел первое поражение за всю карьеру при 13 победах. До боя с индонезийцем он занимал 13 место в рейтинге WBA. Что касается его соперника, у Йордана это 38 победа при трех поражениях. В рейтинге он находится на 6-й строчке.

Сергей Демин
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